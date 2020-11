alejandro fiore.jpg Alejandro Fiore interpretó a Lampone en Los Simuladores.

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, el reconocido actor se manifestó en contra a la entidad que lidera la hermana de Ricardo Darín. "Yo nunca fui ni un militante, ni un defensor. Pero hubo una ausencia muy importante en la pandemia. Un sindicato no puede tomar la bandera de un partido político. Trabajé con ella (Alejandra) y la adoro, pero es muy partidaria la Asociación“, expresó quien interpretó a Pablo Lamponne en la serie creada por Damián Szifron.

"De SAGAI me llamaron todos los días, y por ahí me meto en quilombos con lo que estoy diciendo, pero no recibí un puto llamado de Actores, ni un mensaje para ver si necesitaba algo. Para mí sirve para cobrar los trabajos que hago, pero no me facilitó ni ayudó en nada", reveló notablemente molesto el actor al respecto de la actitud que tuvo la entidad en medio de la pandemia del coronavirus.

Embed

En esa misma línea, Ale Fiore indicó que le parece que la AAA es partidaria: “No hay un apoyo porque cuando te ponés una camiseta y sos de Boca y viene el de River... y no te da bola. Es lo que siento“.

"La Asociación Argentina de Actores es siempre política. Tiene que defender a los actores y no defender al partido político de turno. Ponen la cara y caretean. Conozco a casi todos. Yo al menos no te puedo decir que estuvieron presentes”, sostuvo el intérprete.

alejandra darin.jpg Alejandra Darín es la presidenta de la Asociación Argentina de Actores.

Poniendo al margen a sus compañeros que, quizá, recibieron una suerte distinta, Alejandro remarcó: "Lo único que mantengo es no mentir y decir lo que me pasó a mí. Por ahí, a aquella gente la ayudó mucho, pero a mi no me ayudó un carajo nadie, nunca. Son cosas que pasan", y finalmente sentenció: "Ojalá que se dejen de joder con las banderas políticas. Donde aparece bandera política se va todo a la mierda”.