La presencia de Javier Milei en el palco fue una demostración de la euforia que hay en la Casa Rosada por la conquista de la primera minoría en la Cámara de Diputados. Fue después de un meticuloso trabajo de ingeniería parlamentaria para restar a la oposición y sumar a los propios.

Así, hoy juraron los 127 nuevos legisladores que cumplirán el mandato del 2025 al 2029. Se suman a los que fueron elegidos hace dos años y que tendrán otro bienio por delante.

Lo cierto es que el Gobierno se garantizó en la Cámara que preside Martín Menem la primera minoría, con 95 diputados, seguido por Unión por la Patria, que se quedó con 93 y, luego, el sector de Provincias Unidas y el PRO+UCR y aliados, quedaron empatados como terceras fuerzas.

El Gobierno jugó fuerte para evitar que el bloque que armaron los gobernadores conquiste la tercera minoría. Tanto el ministro Diego Santilli como el asesor Santiago Caputo hicieron gestiones para arrimar afinidades y evitar que se consolide ese polo de poder parlamentario.

Es que Provincias Unidas había estado en conversaciones para que el PRO y la UCR se sumaran a ese espacio y consolidar una bancada de 40 escaños. Finalmente, fue el PRO el que logró atraer para sí a esos diputados “disponibles”.

El siguiente es el listado, con cada nombre, que integrarán la Cámara baja para tratar a partir del 10 de diciembre el Presupuesto y las reformas que impulsa el presidente Milei. De los 257, aun quedan pendientes de definición seis bancas.

La Libertad Avanza (95)

1- Sabrina Ajmechet

2- Carlos Alberto Almena

3- Lisandro Almiron

4- Bárbara Vanessa Andreussi

5- Pablo Ansaloni

6- Damián Arabia

7- Belen Avico

8- Atilio Basualdo

9- Mónica Mariela Becerra

10- Beltran Benedit

11- Bertie Benegas Lynch

12- Rocio Bonacci

13- Alejandro Bongiovanni

14- Gabriel Bornoroni

15- Carlos Adrián Nicolás Brizuela

16- Eliana Bruno

17- Mariano Campero

18- Alejandro Ángel Carrancio

19- Giselle Castelnuovo

20- Ricardo Abel Chiconi

21- Facundo Correa Llano

22- Romina Diez

23- Nicolás M. Emma

24- Alejandro Eduardo Fargosi

25- Alida Ferreyra

26- Sergio “Tronco” Figliuolo

27- María Gabriela Flores

28- Maira Raquel Frias

29- María Virginia Gallardo

30- Álvaro García

31- Carlos Garcia

32- Silvana Giudici

33- Mercedes del Rosario Goitia

34- Alfredo Gonzáles

El bloque libertario

35- María Luisa González Estevarena

36- Maura Ester Gruber

37- Jairo Henoch Guzmán

38- Diego Gabriel Hartfield

39- Patricia Noemí Holzman

40- Gerardo Huesen

41- Gladys Noemí Humenuk

42- Maria Cecilia Ibañez

43- Andrés Ariel Laumann

44- Lilia Lemoine

45- Andrés Marcelo Leone

46- Mercedes Llano

47- Enrique Lluch

48- Johanna Sabrina Longo

49- Lorena Macyszyn

50- Álvaro Martínez

51- Nicolas Mayoraz

52- Martin Menem

53- María Julieta Metral Asensio

54- María Soledad Molinuevo

55- Margarita Soledad Mondaca

56- Guillermo Montenegro

57- Juan Pablo Montenegro

58- Francisco Morchio

59- Julio Moreno Ovalle

60- Gabriela Muñoz

61- María del Carmen Niveyro

62- Joaquín Patricio Ojeda

63- Sebastián Miguel Pareja

64- Marcos Patiño Brizuela

65- Santiago Pauli

66- Agustín Andrés Pellegrini

67- Federico Agustín Pelli

68- Jose Peluc

69- Luis Petri

70- Lorena Petrovic

71- Luis Picat

72- Maria Celeste Ponce

73- Manuel Quintar

74- Verónica Razzini

75- Valentina Loana Ravera

76- Adrián Osvaldo Ravier

77- Karen Reichardt

78- Gastón Antonio Riesco

79- Gonzalo Roca

80- Laura Rodríguez Machado

81- Miguel Rodríguez

82- Juliana Santillan Juarez Brahim

83- Santiago Santurio

84- Laura Soldano

85- Yamile Vanesa Tomassoni

86- Rubén Darío Torres

87- Anibal Tortoriello

88- Federico Tournier

89- Cesar Treffinger

90- Hernán Urien

91- Patricia Vásquez

92- Andrea Fernanda Vera

93- Gino Visconti

94- Lorena Villaverde

95- Carlos R. Zapata

Unión por la Patria (93)

Juan Grabois, de Unión por la Patria (NA)

1- Hilda Clelia Aguirre

2- Ernesto “Pipi” Alí

3- Felipe Andino

4- Javier Andrade

5- Jorge Neri “Koky” Araujo Hernández

6- Martín Aveiro

7- Marcelo Alejandro Barbur

8- Luis Eugenio Basterra

9- Gustavo Bordet

10- Alejandrina Borgatta

11- Santiago Cafiero

12- Cecilia María Campitelli del Dib

13- Julieta Campo

14- Lucía Cámpora

15- Florencia Carignano

16- Sergio Casas

17- Carlos Castagneto

18- Jorge “Koki” Chica

19- Carlos Cisneros

20- Ricardo Daives

21- María Graciela De la Rosa

22- Fernanda Díaz

23- Sergio Dolce

24- Gabriela Estevez

25- Emir Félix

26- Abelardo Ferrán

27- Andrea Freites

28- Sebastián Galmarini

29- Teresa García

30- Diego Giuliano

31- José Glinsky

32- José Gómez

33- Juan Grabois

34- Ramiro Gutiérrez

35- Raúl “Rulo” Hadad

36- Itai Hagman

37- Ana María Ianni

38- Máximo Kirchner

39- Moira Lanesan Sancho

40- Aldo Leiva

41- Cecilia Inés López Pasquali de Balmaceda

42- Jimena López

43- Juan Pablo Luque

44- Marcelo Mango

45- Paco Manrique

46- Laura Marianela Marclay

47- Varinia Lis Marín

48- Juan Marino

49- Germán Martínez

50- Guillermo Michel

51- Fernanda Miño

52- Juan Carlos Molina

53- Matías Molle

54- Roxana Monzón

55- Cecilia Moreau

56- Hugo Moyano

57- Jorge Mukdise

58- Estela Neder

59- Kelly Olmos

60- Blanca Osuna

61- Sergio Palazzo

62- Claudia Palladino

63- Graciela Parola

64- Gabriela Pedrali

65- Paula Penacca

66- Horacio Pietragalla

67- Lorena Pokoik

68- Luciana Potenza

69- Agustina Propato

70- Ariel Rauschenberger

71- Santiago Roberto

72- Agustín Rossi

73- Marina Salzmann

74- Nancy Sand

75- Sabrina Selva

76- Adriana Serquis

77- Vanesa Siley

78- Guillermo Snopek

79- Julia Strada

80- Jorge Taiana

81- Rodolfo Tailhade

82- Caren Tepp

83- Agustín Tita

84- Pablo Todero

85- Victoria Tolosa Paz

86- Nicolás Trotta

87- Eduardo Valdés

88- María Elena Velázquez

89- Luana Volnovich

90- Hugo Yasky

91- Pablo Yedlin

92- Natalia De la Sota

93- Christian Zulli

Provincias Unidas (22)

El bloque de Provincias Unidas

1- Lourdes Arrieta

2- Jorge Avila

3- Carolina Basualdo

4- Juan Brugge

5- Sergio Capozzi

6- Mariela Coletta

7- Pablo Farias

8- Pablo Juliano

9- Ignacio García Aresca

10- Carlos Gutierrez

11- Martín Lousteau

12- José Carlos Nuñez

13- Esteban Paulon

14- Jorge Rizzotti

15- Gisela Scaglia

16- Juan Schiaretti

17- Alejandra Torres

18- María Inés Zigarán

19- Miguel Ángel Pichetto

20- Nicolás Massot

21- Maximiliano Ferraro

22- Mónica Frade

PRO + UCR y aliados (22)

El PRO y el MID hicieron una alianza

1- Martín Ardohain

2- Emmanuel Bianchetti

3- Fernando De Andreis

4- María Florencia De Sensi

5- Daiana Fernández Molero

6- Alejandro Finocchiaro

7- Alicia Fregonese

8- Antonela Giampieri

9- Álvaro González

10- Cristian Ritondo

11- Javier Sánchez Wrba

12- Martín Yeza

13- Guillermo Agüero

14- Gerardo Cipolini

15- Diógenes González

16- Lisandro Nieri

17- Darío Schneider

18- Pamela Fernanda Verasay

19- Oscar Zago (MID)

20- Eduardo Falcone (MID)

21- Karina Banfi (Adelante Buenos Aires)

22- José Luis Garrido (Por Santa Cruz)

Innovación Federal (7)

1- Alberto Arrúa

2- Bernardo Biella

3- Oscar Herrera Ahuad

4- Pablo Outes

5- Yamila Ruíz

6- Daniel Vancsik

7- Yolanda Vega

Elijo Catamarca (3)

1- Sebastián Nóblega

2- Fernando Monguillot

3- Fernanda Ávila

FIT (4)

1- Myriam Bregman

2- Nicolás del Caño

3- Romina del Plá

4- Néstor Pitrola

Producción y Trabajo (2)

1- Nancy Picón Martínez

2- Carlos Gustavo Jaime Quiroga

Defendamos Córdoba

1- Natalia De la Sota

La Neuquinidad

1- Karina Maureira

Partido Justicialista

1- Jorge “Gato” Fernández