El Senado rechazó este jueves el veto de Javier Milei a la ley de Emergencia Pediátrica, más conocida como Ley Garrahan. Fue con 59 votos para insistir con la normativa original, 7 votos para respaldar el veto presidencial y 3 abstenciones.

De esta manera, la ley queda firme ya que Diputados ya había rechazado el veto a mediados de septiembre. El proyecto declara la emergencia pediátrica por un año y obliga a actualizar los sueldos del personal. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la ley generaría un gasto adicional de $133.433 millones.

El proyecto fue tratado junto a la Ley de Financiamiento Universitario, ambas aprobadas por el Congreso a fines de agosto y vetadas por el Presidente el 10 de septiembre. El Senado también rechazó el veto a esa ley.

Se trata de otra derrota legislativa para el Gobierno, después de que la Cámara Alta rechazara el veto de Milei al reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que ahora debe ser tratado en Diputados. El Senado también ya había rechazado el veto de la ley de Emergencia en Discapacidad, que el Gobierno promulgó pero luego suspendió su ejecución hasta que el Congreso defina las partidas presupuestarias específicas para financiarla.

En cuanto a los Senadores por la provincia de Entre Ríos, ambas votaciones fueron iguales: la concordiense Stefanía Cora (del Frente de Todos), y Stella Maris Olalla (de la UCR), votaron afirmativamente. Alfredo Luis De Angeli (del PRO) decidió abstenerse.