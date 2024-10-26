La Secretaria Adjunta, Carina Domínguez, advirtió que estos trabajadores “pasan 3 o 4 meses sin cobrar” y que en algunos lugares todavía no se hizo efectiva la actualización acordada en la anterior paritaria, que llevó el monto a 500 mil pesos.

“Estamos preocupados porque a este reclamo lo planteamos en la paritaria y, sin embargo, el problema sigue”, cuestionó la dirigente gremial y señaló que “en algunos ministerios todavía no se cobró el aumento acordado en la paritaria anterior”.

“Le pedimos al Ministerio de Economía que emita rápidamente, no más allá de la semana próxima, una circular, resolución o la normativa que corresponda, mediante la cual explique cómo va a agilizar a partir de ahora el procedimiento para que los contratos de obra no estén 3 o 4 meses sin cobrar. A eso se comprometieron en la paritaria y aún no tenemos novedades”, remarcó.

Domínguez exigió que la actualización se efectúe en forma urgente. “La gente no puede estar tantos meses sin recibir el salario”, cuestionó.

Luego remarcó que “es un logro de la última paritaria haber aumentado los contratos de obra a 500 mil pesos”. Al respecto mencionó que “aunque todavía se ubique por debajo del piso salarial, es un reconocimiento importante”. Pero señaló que “si pasa el tiempo y no se pagan, no le sirve al trabajador”.

Domínguez ejemplificó esta problemática con un caso puntual. “En el Registro de la Propiedad, después de un conflicto y una lucha que llevó a cabo UPCN para la reincorporación de los contratados que venían prestando servicios desde la anterior gestión, dos de ellos quedaron en ese organismo y desde marzo no cobran el contrato de obra, pese a que siguen trabajando”, denunció.

Apuntó que esta situación se agrava porque “se trata de calificadores, una función sumamente esencial en el Registro de la Propiedad”. Y lamentó que “mientras esto sucede en el organismo, el Secretario de Justicia se fue a México a dar una conferencia, sin preocuparse por esta situación”.

La Secretaria Adjunta de UPCN consideró que “es necesario empezar a pensar cómo resolvemos esta situación para garantizar más derechos al trabajador”.

“De acuerdo a los últimos datos, aparentemente hoy son mil los contratos de obra en la provincia”. Ante esta situación, demandó: “No sólo tenemos que buscar la solución para estos mil contratados, sino que también tenemos que llegar a un acuerdo que diga que no puede haber más contratos de obra que no lo sean verdaderamente. Porque el contrato de obra es una figura válida pero sólo para un trabajo que empieza y termina, como un proyecto o una consultoría puntual”, explicó.

“Este es un tema que queremos encarar en el 2025, determinando en cuáles son las áreas en las que sucede esto”, expresó por último la dirigente sindical.