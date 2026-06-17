En el marco del Día del Empleado Público que se celebra todos los 27 de junio, UPCN envió un comunicado al gobernador Rogelio Frigerio para que su celebración se traslade ya que este año dicha fecha cae sábado.

“Consideramos que sería un gesto disponer el traslado de la jornada no laborable al viernes 26 o al lunes 29 de junio, permitiendo así que la conmemoración adquiera el carácter reivindicativo con el que fue concebida”.

En el texto recordando que el cambio solicitado ya se ha aplicado anteriormente mediante los Decretos Nº 2493/09 y Nº 1912/15 con un adelantamiento de la fecha en los respectivos años.

“Entendemos que una decisión de estas características constituiría un acción significativa por parte del Ejecutivo que será valorado por los trabajadores del Estado”.

Fuente: APFDigital