Franco Díaz y su madre Jachy Arriola fallecieron este martes por la mañana en Ruta 39, cuando viajaban desde Urdinarrain a Paraná para realizarse controles médicos. El viaje era parte de una conmovedora historia de lucha que comenzó hace algunos años, cuando al joven le detectaron insuficiencia renal crónica. Su mamá le había donado un riñón.

El 27 de noviembre de 2024 fue sometido a la operación y, desde entonces, se realizaba controles periódicos para conocer cómo avanzaba su evolución. Este martes, alrededor de las 4:50, viajaban en una Citroën Berlingo de la Municipalidad de Urdinarrain en dirección a la capital provincial cuando fueron chocados de frente por un camión Scania de Chajarí.

El siniestro vial se habría producido luego de que el vehículo de carga, que transportaba cal, colisionara un caballo suelto a la altura del kilómetro 56 de la Ruta 39, en jurisdicción del departamento Tala, a la altura del Jóckey Club de Rosario del Tala. Esa maniobra hizo que el camionero cruzara de carril e impactara de frente contra la camioneta.

Además de Franco y su mamá Jachy, también falleció en el acto Leandro Perovich, el chofer de la Berlingo, un agente municipal que depende del área de Desarrollo Social del municipio de Urdinarrain. El camionero, en tanto, fue trasladado al hospital de Rosario de Tala, para evaluar la gravedad de sus lesiones.

La conmovedora historia de Franco y Jachy, las víctimas de la tragedia en Entre Ríos