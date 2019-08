Urdinarrain implementa el pago de tasas a través de la Red Link y Home Banking

El Municipio de Urdinarrain firmó convenio con la Red Link y abrió la posibilidad para que los contribuyentes paguen sus tasas a través de internet o cajeros automático, sin necesidad de ir personalmente a la Municipalidad, que era hasta aquí la única forma de pagos y generaba la congestión y largas colas cada vez que llegaba un vencimiento.

Si bien se podrá seguir optando por la modalidad de pagar con la boleta en la Municipalidad, lo que se abre ahora son dos nuevas formas de pagos: por internet, a través de Home Bankig, o bien debitando el monto de la cuenta del contribuyente, a través del cajero automático.

El contador municipal Javier Denardi explicó a ElDía en que consisten estos procedimientos: “Desde la semana pasada tenemos activo un nuevo medio de pago, implementado por el Municipio a través de la dirección de rentas, que es a través de la Red Link que es un canal de pagos que incluye pagos a través de cajeros automáticos y también el pago a través de la computadora, celular, tablets desde el Home Banking”

Denardi agregó que este pago se puede realizar desde cualquier banco: “El contribuyente puede pagar por cualquiera que opere con la red link. Podrá hacerlo a través de este mecanismo y los dos bancos de Urdinarrain trabajan con esta red. El espectro de contribuyentes que puede utilizar este nuevo medio de pago es importante y estamos trabajando la idea de hacer una especie de tutorial o video para poder ayudar aquellos que aún no tengan el conocimiento de cómo operar y pagar tasas a través de esta modalidad”.

El contador explicó que esta posibilidad se comienza a implementar con el próximo vencimiento: “Vendrá un código link que saldrá en la boleta de la Tasa General Inmobiliaria, boleta del agua o consorcio de pavimento”.

Por último, indicó que “esto es para comodidad, para que no tengan que hacer colas y que desde su hogar la gente puede pagar o que no tenga que sacar la plata del cajero para ir a pagar a la Municipalidad, sino que pueda directamente pagarlo a través de su cuenta bancaria. Desde cualquier lugar se puede pagar por internet o por cajero, incluso beneficia a aquellos que pagan tasas en la ciudad pero no viven en Urdinarrain”.