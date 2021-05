Urdinarrain: intervinieron en fiestas clandestinas y hubo insultos al personal de Tránsito

Urdinarrain forma parte de las ciudades con alto riesgo epidemiológico. La situación actual por constantes casos positivos de Coronavirus positivos no cesa y en un solo mes se pasó de tener poco más de cuarenta casos activos a tener más de un centenar y más de veinte casos diarios según los últimos reportes.

A pesar de esto y de estar vigente un Decreto presidencial con restricciones para tratar de parar la segunda ola de Covid que golpea fuerte a la región y que tiene al sistema de salud al borde del colapso, hubo incumplimiento a las normas y enojos por parte de quienes violan las mismas con agresiones verbales para quienes tienen la difícil tarea de tratar de que se cumplan las restricciones.

En dialogo Radio Cristal, el encargado del área transito Daniel Ayende manifestó sobre cuál fue la tarea del área durante estos días: “Hay algunos comercios en los que se ha intervenido porque se han pasado del horario o algunos comercios que habían hecho ingresar personas al local. Se los notificó para que cumplan” manifestó.

“Durante todos los días desde que están las nuevas restricciones se ha estado trabajando, para que no se excedan de las 18 horas que es el horario permitido”, indicó.

Además Ayende señaló que durante el fin de semana hubo tres intervenciones de la Policía local con colaboración de tránsito municipal por reuniones sociales y en una de ellas había hasta unas 20 personas: “El fin de semana, entre la madrugada del sábado y el domingo hubo tres intervenciones, colaboramos con la Policía que notificó a los propietarios de los domicilios y en una puntual había alrededor de 20 personas en su mayoría jóvenes que salieron corriendo. Todas las intervenciones fueron por denuncias al celular de guardia de tránsito. Además hubo otros datos que llegaron pero no se pudo constatar lo que se denunciaba", expresó el funcionario.

También el referente de tránsito municipal pidió que se comprenda que la tarea de los trabajadores: “Hubo muchas situaciones de falta de respeto, insultos. De todo hubo y el personal está cumpliendo con su trabajo. Tenemos que tratar de ser un poco solidarios, el personal de transito no ha parado desde que comenzó la pandemia, no ha tenido la suerte aun de ser vacunado y está expuesto en la vía publica todo el día y lo menos que se merece es un maltrato. Uno entiende que la gente esté enojada porque no le gusta, porque están en contra o está afectada. Todo lo entendemos pero no tiene que ser el personal con quien la gente se descargue porque están cumpliendo con su trabajo". (Fuente: Urdi Digital)