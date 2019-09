Urdinarrain tiene nuevo Jefe de Comisaría y abren una investigación interna

El Jefe de Policía no ahondó en el tipo de irregularidad y sólo se limitó a responder que “es algo que primero debemos establecer, porque no tenemos una denuncia formal del damnificado y si está persona no quiere denunciar no tenemos un delito”.

“El comisario Ridissi estaba al frente de la dependencia ese día y él tendría que haber tomado los recaudos necesarios para que esa situación se lleve adelante o no prospere en ese desenlace”, agregó. En cuanto a la actualidad de los funcionarios desplazados, Hormaechea contó que se les dio otro destino y se abre una investigación administrativa para establecer o deslindar responsabilidades. En total son tres los funcionarios que debieron ser relevados y reemplazados en la ciudad”.

El Jefe Departamental evitó señalar cuál es la irregularidad, pero UrdiDigital pudo saber que días atrás un vecino se habría presentado en Jefatura quejándose por el accionar de dos policías durante una guardia. Si bien el comisario saliente, Juan Bautista Ridissi, no está confirmado que haya sido parte de esa irregularidad, por ser el responsable de la comisaria en ese momento, se lo relevó del cargo y también será investigado administrativamente al igual que los otros dos policías.

Respecto al nuevo jefe de comisaría, Gustavo Sánchez viene de la departamental Colón y es un funcionario que tiene trayectoria por otras departamentales. Llega luego de ocupar el cargo de jefe de cuerpo y guardia en la Departamental Colón, es un funcionario de 39 años que ya estuvo trabajando en la departamental Gualeguaychú y conoce la ciudad.