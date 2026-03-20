El Ministerio Público de la Acusación (MPA) pidió colaboración para dar con el paradero de cuatro menores de edad que faltan de su hogar en la ciudad de San Lorenzo (Santa Fe) desde el pasado 17 de marzo.

Se trata de Valentina Ruiz (4 años), Bayron Ruiz (5), Nasly Ruiz (4) y Justina Ruiz (2), quienes se ausentaron de su vivienda ubicada en calle Carrillo al 100 cuando su madre se los habría llevado.

De acuerdo a la información oficial, los niños se encontraban bajo el cuidado de una tercera persona por disposición de la Subsecretaría de Género, Igualdad, Diversidad, Niñez, Adolescencia y Discapacidad de San Lorenzo. Esa medida no impedía el contacto con la progenitora, pero sí establecía que no podían ausentarse del domicilio fijado.

La investigación está a cargo de la fiscal Melisa Serena, de la Unidad Fiscal de San Lorenzo, confirmó Rosario3.