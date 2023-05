Las novedades políticas en el seno del oficialismo entrerriano vuelven a posarse en la figura de Sergio Urribarri. Ante la falta de decisiones en torno al cronograma electoral, candidaturas y reglas de juego para constituir el frente, el ex gobernador decidió dar un paso más detrás de su objetivo: presentarse en las próximas elecciones.

La primera maniobra fue ir al Superior Tribunal de Justicia (STJ) para ver si puede volver a ser candidato a gobernador, algo improbable que suceda. Pero esa petición no debe ser tomada como la búsqueda de su verdadero plan, sino encuadrarla en una estrategia de posicionamiento en la escena política. El peticionante, lo que quiere, es un lugar en la Legislatura.

La noticia es que Urribarri ya tiene decidido jugar por fuera de la estructura del PJ. El ex gobernador no se ve convocado por Gustavo Bordet para participar del armado y el impedimento a incorporar las minorías ya es un caso prácticamente cerrado. En resumen: no tiene otra alternativa.

Urribarri buscará un candidato para encabezar la propuesta y se ubicará como primer diputado. La publicación de Página Política sobre lo que se necesita para sentar un diputado alentó a quienes se ven afuera del radar del Gobernador.

El ex gobernador aceleró las conversaciones con Gabriel Mariotto, que se acaba de hacer del sello Compromiso Federal en Entre Ríos. No está cerrado. Mientras tanto continúa su recorrida provincial. Este fin de semana estuvo en Concordia para presentar la Fundación HICe con un encuentro solidario y shows en el corsódromo de la ciudad. Enrique Cresto se acercó. El ex gobernador se paseó con el cura Daniel Petelín.

Jugar por afuera fue la salida que encontraron sectores del peronismo desde 2006 a la fecha cuando se promulgó la Ley Castrillón, lo que significó el fin de la disputa política y la legitimación del liderazgo de la lapicera gubernamental en el PJ.

El radicalismo, oportunamente, acudió a la Justicia con una acción de inconstitucionalidad por entender que la norma escrita por el diputado que luego se convertiría en vocal del STJ se estaba entrometiendo en la vida interna de los partidos. El radical Horacio Piceda, finalmente, ingresó al Concejo Deliberante de Paraná ante ese planteo judicial.

Algún peronista con pretensiones electorales podría plantear judicialmente que la carta orgánica de su partido se aparta de lo que manda la Constitución sobre las minorías.

La idea de ir por fuera de la estructura puede tener correlato en otros sectores. Por caso el Partido de Los Comunes, la plataforma electoral del Movimiento Evita. El referente Emiliano Gómez Tutau lo ha dejado trascender, públicamente, al momento de reclamar la incorporación de las minorías.

El peronismo no está en el mejor escenario para que se produzcan desprendimientos, por más chicos que sean.

El Gobernador anunció la incorporación de las minorías tras la derrota de 2021. Cuando el micrófono se le pone enfrente destaca la herramienta de la interna, pero cuando se le pide una definición sobre el tema acude al latiguillo que hay una mitad que las quiere y otra que no. Esta última mitad, que no se ha expresado públicamente, es la Liga de Intendentes e Intendentas del PJ, con la excepción de Cresto y Martín Piaggio. Lo interesante es el lugar de espectador que adquirió el Gobernador, que además es presidente del PJ. ¿Habrá penales?

La antesala de la Semana Santa se despachó con la convocatoria a elecciones partidarias en el PJ, lo que puso de mal humor a Mauro Urribarri.

La convocatoria, en rigor, fue por una intimación de la Justicia Electoral porque se terminan las prórrogas de los mandatos, lo que deja al partido en una situación irregular. No es una cuestión menor, ya que es el partido quien legitima las listas.

No obstante, lo de las elecciones partidarias, no deja de ser una oportunidad para aquellos peronistas, los menos, y se saquen las ganas en una interna. (Pagina Política)