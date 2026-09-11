El ex mandatario entrerriano cumplirá su sentencia a mediados de 2034, mientras que el ex ministro, Pedro Báez, permanecerá hasta mayo de 2031, en tanto Juan Pablo Aguilera, cuñado de Sergio Urribarri saldrá en libertad en enero de 2033.

La llegada de Urribarri y el resto de los condenados, que se encontraban alojados en la cárcel de Paraná, llegaron a la UP9 por disposición de la jueza de Ejecución de Penas de Paraná, Cecilia Bértora, tras la confirmación de las condenas por parte de la Corte Suprema, que fueron dictadas en abril de 2022.

La Justicia confirmó la responsabilidad penal del exgobernador Sergio Urribarri, de 67 años, a partir de una serie de operaciones mediante las cuales se habría direccionado una importante cantidad de dinero del Estado hacia firmas relacionadas con su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Los hechos fueron ubicados entre 2010 y 2015 y, según quedó establecido en el proceso, se instrumentaron mediante contrataciones que simulaban servicios de publicidad oficial. La resolución definitiva sostuvo que el mecanismo utilizado implicó graves perjuicios para la administración pública.

Urribarri recibió una pena de ocho años de prisión efectiva por su participación como autor en los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. En el primero de los hechos analizados —el expediente relacionado con la Imprenta de Aguilera— ambos delitos fueron considerados en concurso ideal y bajo la modalidad de delito continuado. La condena también alcanzó un tercer episodio, por el delito de peculado, y los hechos cuarto y quinto, donde se le atribuyeron negociaciones incompatibles y peculado en concurso ideal. El cuarto caso estuvo vinculado con la organización de la Cumbre del Mercosur y la contratación de spots publicitarios, mientras que el quinto se relacionó con el Parador instalado en Mar del Plata en enero de 2015, en el contexto de su campaña política denominada “el sueño entrerriano”.

En el mismo proceso fue condenado el exministro Pedro Báez, quien deberá cumplir seis años y seis meses de prisión efectiva. El tribunal determinó que tuvo responsabilidad penal como coautor de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.

También fue alcanzado por la sentencia Juan Pablo Aguilera, de 47 años. El tribunal le impuso seis años y seis meses de prisión efectiva y lo responsabilizó como autor de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.