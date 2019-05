Urribarri: "Carrió estuvo de gira por Entre Ríos escupiendo barbaridades"

“Una vez más, esta diputada se refirió a mi persona. No soy candidato, pero desde hace un tiempo parece empecinada en subirme a su ring de delirios. Es parte del juego de la política y estamos en un escenario donde a las críticas de ella las vemos casi como algo positivo. Grave sería que nos anduviera elogiando. Pero en el límite de la bajeza, Carrió atacó y difamó públicamente a uno de mis hijos. Solo por eso me decidí a contestar esta carroña”, añadió luego.

“Del mismo modo que Mario Negri, a quien Carrió le dio el tiro de gracia en Córdoba con su ‘apoyo’, tuvo que codearla en una rueda de prensa, pudimos ver el papel lamentable del candidato a gobernador de Cambiemos en nuestra provincia, Atilio Benedetti, intentando cortar una de las tantas entrevistas en la que Carrió profirió estos ataques sin sustento”, comparó Urribarri.

Más adelante, continuó: “Dominado por la dirigente ya famosa por asegurar la derrota de cada candidato que apoya con su presencia, Benedetti quedó en ridículo modificando obligado el eje de su campaña, que venía centrada en algunas propuestas para la provincia, pero ahora quedó signada con el discurso de esta señora que se dedicó a repetir como loro tres días seguidos que yo soy narco. Ni vale la pena ahondar en el asunto”.

“Que se quede tranquila la diputada. A las respuestas que correspondan las estoy dando en la justicia, aun cuando las causas en las que me acusan tienen el sesgo del tridente conformado por sectores de la política, la justicia y la prensa que ella conoce mejor que nadie. No obstante, ninguna de esas causas es por delitos relacionados al tráfico de estupefacientes”, precisó el ex gobernador.

“De lo que no habló Carrió en Entre Ríos en las múltiples ruedas de prensa en la que desplegó la curiosa estrategia de tratar de conseguirle votos a Benedetti y a los candidatos provinciales hablando mal de mí, es de su situación de imputada desde principios de este mes en la causa que investiga el juez federal Alejo Ramos Padilla. En ese expediente la acusan nada menos que de presunto espionaje ilegal y de extorsión. Pero no se refirió al tema y tampoco nadie le preguntó”, acotó Urribarri.

Luego, expuso: “Lilita está muy golpeada y desesperada porque va quedando en evidencia el mecanismo perverso del cual es parte protagonista, armando operaciones mediáticas y judiciales nefastas”.

“Carrió debería dedicarse a explicar todas las denuncias y causas que tiene Mauricio Macri y sus colaboradores por hechos en los que se han transferido recursos del Estado a la familia presidencial y sus socios y amigos. También podría hablar de las cuentas off shore del presidente. O bien referirse a la decisión de la ex diputada del PRO y actual titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que decidió no actuar en ninguna de las investigaciones de corrupción que involucren a funcionarios del gobierno nacional actual”, enumeró finalmente.