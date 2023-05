"Cuidado porque con estas estrategias sucias, de las últimas cuatro elecciones perdieron tres y la última fue una derrota catastrófica e histórica del peronismo entrerriano”, advirtió el ex gobernador Sergio Urribarri.

“Esta operación en mi contra en pleno proceso electoral responde a las acciones que vengo desplegando desde que volví de Israel. Lo que hacemos molesta a quienes ya estaban listos, dentro del propio gobierno, para colocarle la banda de gobernador a Rogelio Frigerio y sentarlo en la Casa Gris”, manifestó Urribarri.

“Que hayamos roto el blindaje mediático y empezado a develar quién es este personaje que viene de Buenos Aires a querer gobernarnos es algo que no se esperaban. Nos daban por muertos, pero se equivocaron. Están acostumbrados a dirigentes disciplinados que tienen miedo de salir en Análisis, pero nosotros no les tenemos miedo”, continuó.

“Con los pasos que dimos en estas últimas semanas, los números favorables de algunas encuestas y la posición que sentamos en las últimas horas, esperábamos alguna reacción desde este sector porque ya sabemos cómo operan. Como no podía ser de otra manera, llegó del lado de la cúpula del Ministerio Público Fiscal y del comunicador mitómano Daniel Enz, portavoz de esta sociedad perversa que tanto daño viene haciéndole no a Urribarri, sino a la política, a la justicia y a la prensa”, expuso luego.

“Deberían darse cuenta de que esto no resulta. No es una frase hecha cuando digo que cada golpe nos fortalece. Una inmensa cantidad de entrerrianos y entrerrianas, cada vez más, valora lo que hicimos en nuestra gestión. No soy para ellos lo que muestran falsamente estos medios, sino que soy el tipo que les entregó la casa, que les dio trabajo, que les hizo la ruta y el hospital, que gastaba alfombras de los pasillos de la Casa Rosada para traer obras. Y sobre todo el que siempre atendió el teléfono y jamás dejó tirado a un compañero o una compañera. A eso no lo van a poder borrar”, remarcó.

“A los autores y autoras del fuego amigo les digo: ¿alguna vez piensan qué sería de ustedes sin el blindaje mediático que tienen? Se han creado una realidad paralela y subestiman al pueblo entrerriano”, indagó más adelante.

“Por favor: metansé conmigo, pero dejen a mi familia en paz. No hay ningún derecho a que los ataquen de esta manera. Compitamos en las urnas, soy materia dispuesta para cualquier debate, comparemos gestiones. En el marco de la política no nos debe asustar ninguna disputa. ¿En serio les resulto tan imbatible y ustedes son tan pobres políticamente que no les queda otra que hacer esto?”, indagó el ex gobernador.

“Sin ningún blindaje y con todos los ataques que recibo, sigo haciendo política y trabajando para volver a llevar a Entre Ríos a lo más alto. Nuestra fuerza política se amplía. Estamos definiendo una estrategia sólida, armando listas en todos los departamentos y trabajando en alianzas con otros sectores. Sigan nomás con las operaciones que lo único que logran es fortalecernos y seguir dañando al peronismo al que prácticamente desmantelaron, sin autoridades, sin militantes y cerrado hace años, con una gran bronca y descontento en las bases y en mucha dirigencia que no se puede ocultar con gacetillas de prensa y comunicados de apoyo”, completó Urribarri.

Aspectos jurídicos

“Lo que se presenta periodísticamente como una pericia, en realidad no es más que un informe sesgado de un contador que se llama Héctor Enrique, hecho a pedido del Ministerio Público Fiscal. A este profesional oportunamente lo impugnamos porque trabajaba en el Ministerio de Planificación y Obras Públicas durante mi gobierno y fue despedido porque no cumplía con eficiencia su función. Desde entonces nos odia y está al servicio de estas operatorias”, explicó Urribarri en relación a la causa en la que se investiga su patrimonio.

“Las verdaderas pericias no están terminadas. Todo lo que hay es parcial. Y lo que no se dice es que la propia perito del Ministerio Público Fiscal, la contadora Romina Stepanic, rechazó por no tener validez jurídica los papeles y planillas que usó arteramente Enrique para su informe, que no tuvo otro objetivo que convertirse en su momento en una gran tapa de la revista Análisis”, añadió.

“Lo que se presentó ayer en televisión y hoy está en varios portales no es la pericia de Stepanic ni de nuestro perito de parte, como maliciosamente dijo el mitómano Daniel Enz. Es el informe sesgado de Enrique”, remarcó Urribarri.

“La pericia válida llevará su tiempo. Actualmente se está a la espera de exhortos internacionales que se enviaron a Grecia para constatar los ingresos que tuvo allí mi hijo futbolista. Una vez que se reúna toda la información quedará claro que no hay ninguna irregularidad en mi patrimonio, que es el que toda la ciudadanía conoce, el que figura en mi declaración jurada y muestra un equilibrio entre ingresos y gastos que podremos fácilmente comprobar”, detalló.

“Hemos iniciado tiempo atrás acciones legales contra Daniel Enz, Análisis, Canal 9 y otros. Vamos a ampliar esa presentación o formular una nueva. Esperamos que algún día se haga justicia ante tantas mentiras”, finalizó.