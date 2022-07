En un acto organizado en nuestra ciudad, el ex Gobernador que recientemente fue condenado por corrupción habló a la militancia y advirtió que no hay que bajar los brazos para que no gane Juntos por el Cambio el año que viene. Además, afirmó estar a favor de la candidatura por el PJ del Intendente de Gualeguaychú para la Provincia y sostuvo que la Justicia lo persigue porque “tocó intereses muy poderosos”.

Por Amílcar Nani

“Esto no es un acto político, más bien es un encuentro para compartir anécdotas”, introdujo el ex gobernador Sergio Urribarri a la charla que dio en Gualeguaychú ante un auditorio de poco más de 70 personas que se reunieron con él en un salón de fiesta ubicado sobre calle Del Roffo al norte.

El encuentro, titulado “El mandato de la militancia: política, historia y esperanza”, el ex mandatario entrerriano -que hace unas semanas fue condenado por corrupción- ingresó al lugar al ritmo de “Juguetes Perdidos” de los Redondos de Ricota mientras los presentes lo vitoreaban al grito de “¡Pato! ¡Pato!”.

La gran mayoría de los presentes se definieron como militantes, aunque hubo también algunas pocas presencias municipales: el director de Participación Comunitaria Sergio Troiano, el sub secretario de Poder Popular Danilo Bertoni y la referente del justicialismo entrerriano Leticia Angerosa.

Minutos antes del comienzo del encuentro, Urribarri contestó preguntas de la prensa, y durante la conferencia manifestó su opinión sobre la candidatura del intendente Martín Piaggio a la Gobernación.

“Es una excelente noticia que Martín se presente. Y no sólo por lo que ha hecho por Gualeguaychú, que antes del acto la estuve recorriendo con mi hijo y verdaderamente se nota el enorme trabajo que ha hecho a lo largo de estos años, sino también por lo que él representa, que es lo que necesita el peronismo y la dirigencia política en general, que es justamente la renovación: es un dirigente joven con experiencia de gestión y con visión de futuro. Ambas cosas Martín las tiene, así que es una excelente noticia y se lo he manifestado a él”, afirmó el ex mandatario de Entre Ríos.

En otro tramo de la charla, Urribarri se refirió a su vínculo con el gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet: "Todo está muy bien, estuvimos reunidos en Israel en una charla muy sincera, tenemos comunicación telefónica cada tanto, siempre estoy atento de lo que sucede en la provincia, tenemos la visión compartida del presente pero también las metas para las que debemos trabajar en el futuro. La relación con él es normal y buena".

Además, opinó sobre la relación del país y los últimos batacazos económicos vividos en Argentina: “En mi caso soy optimista. Creo que, poco a poco, con la designación de Silvina Batackis, el gobierno nacional va a encontrar la manera para salir adelante en esta situación difícil. Lo hemos visto con el comportamiento de estas horas, la política habló, la reunión de Alberto y Cristina expresa lo que la política ha hecho y gracias a Dios que ocurrió. Ahora hay que ver qué pasa con los mercados, que influyen mucho en cualquier parte del mundo".

Urribarri, condenado recientemente a 8 años por delitos de corrupción, habló sobre su situación procesal: "Soy víctima de un fallo arbitrario en primera instancia, y digo arbitrario porque así lo caracterizan muchos abogados penalistas importantes de la provincia, y no solo ellos sino también Eugenio Raúl Zaffaroni, quien es un abogado penalista reconocido no solo en nuestro país sino también a nivel mundial. Por eso estamos trabajando en las apelaciones", manifestó, y sobre la inhabilitación para ocupar cargos públicos argumentó que por ser este un fallo en primera instancia y que no tiene condena firme, aún no lo afecta, aunque evitó contestar si va a participar en la interna del peronismo en las próximas elecciones.

Frigerio en la mira

Durante la charla de poco más de 40 minutos que brindó en Gualeguaychú, Urribarri apuntó todos los misiles contra Rogelio Frigerio, el ganador de las elecciones legislativas del año pasado y firme candidato de Juntos por el Cambio para las elecciones a la Gobernación del próximo año, pero no lo nombró porque, según él, no quiere “hacerle publicidad”.

“No tenemos que empezar a bajar los brazos, compañeros y compañeras, se los digo con dolor: veo a una parte importante de la dirigencia con los brazos caídos, resignados. Y eso permite que vengan algunos porteños que nunca vivieron en Entre Ríos, que no conocen de la idiosincrasia nuestra, de la historia nuestra, y andan como panchos por su casa vendiendo espejitos de colores. ¡Algunos compañeros no saben si son candidatos nuestros o si son adversarios! Parece mentira que esto suceda. Anda de colita parada como pancho por su casa. Nadie les dice nada, absolutamente nada de nada”, arengó.

“Por eso tenemos todos que hacer algo, y no importa si tenemos o no un cargo político. Podremos ser dirigentes sociales de un barrio, de un club, o un militante, y tenemos que hablar estas cosas, porque si no viene la resignación. Ya sabemos lo que pasó a lo largo de cuatro años, ya sabemos lo que nos pasó con el ex presidente Mauricio Macri. Cuando la gente comenzaba a rozar la dignidad, vino él y arrasó con todo. Y el que anda caminando por acá era uno de los funcionarios más importantes de ese Gobierno que arrasó con todo. Dejó todo hecho trizas. Y fue deliberado lo que hicieron: vinieron a destruir la industria nacional porque tenían otros intereses y se debían a ellos”, denunció.