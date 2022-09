“Hace años que vienen empuñando todo tipo de armas contra Cristina para sacarla de la escena política. Así llegamos a este presente tan preocupante y angustiante con un intento de magnicidio y con nuestra presidenta viva e ilesa de milagro, pero con la paz social y la democracia gravemente heridas en la Argentina”, expresó Urribarri ante el auditorio.



Asistieron, entre otros, el ex vicegobernador Pemo Guastavino, el ex senador nacional Héctor Maya, el ex intendente Daniel Irigoyen, la diputada Carmen Toller, la ex diputada nacional Liliana Ríos y la ex diputada provincial Leticia Angerosa. Estuvo también el asesor de Presidencia de la Nación Felipe Martínez Garbino, dirigentes y militantes de distintas agrupaciones políticas del peronismo de Gualeguaychú, funcionarios municipales, concejales y autoridades partidarias entre muchos otros.



Además, participaron dirigentes del peronismo de localidades cercanas, como los concejales de Gualeguay Héctor Arellano y Graciela Alle de Impini y representantes de distintos sindicatos, movimientos feministas, autoridades del PJ y movimientos sociales.



Consultado por la prensa, Héctor Maya expresó: “En Gualeguaychú se produjo un encuentro muy participativo y numeroso. Me sorprendí gratamente cuando llegué al centro de convenciones y encontré una concurrencia de más del doble de lo que había imaginado. Estaban presentes los dirigentes y los militantes de la mayoría de las agrupaciones del peronismo de Gualeguaychú, lo cual es extremadamente positivo”.



Maya destacó que la difusión de la actividad “se hizo esencialmente boca a boca” y resaltó “las exposiciones de Urribarri y de Devoto, que tuvieron un contenido convocante que opera como disparador de un entusiasmo militante y nos demuestra que tenemos que salir a la calle, hablar con la gente, fomentar este tipo de reuniones con el complemento del diálogo con la militancia, que es lo que hace a la identidad del peronismo”.



“La actividad en Gualeguaychú superó todas las expectativas y nos llenó de satisfacción y entusiasmo. Fue un hecho político alentador y es necesario que se repita en todos lados”, añadió Maya.



Durante la charla, los oradores y el público contaron vivencias junto a Néstor y compartieron anécdotas y reflexiones sobre la actualidad política. Devoto contó como conoció a Néstor, detalles desconocidos del proyecto Kirchner presidente y sus planes a futuro en los días previos a su muerte. Y otras “pequeñas cosas” como aparecer de sorpresa en una escuelita rural, salir de noche por Buenos Aires a relevar a las personas en situación de calle e historias como la de Facundo, el chico al que le consiguió un violín.



“Cada uno tiene en su memoria momentos clave de su vida, como el nacimiento de un hijo o cuestiones vinculadas a la historia. El hecho de conocer a Néstor a mí me cambió la vida y se la cambió a millones de argentinos”, indicó Devoto.



Por último, calificó a Cristina como “una política que juega en otra división” y convocó a “militar mucho, comprometernos, redoblar el esfuerzo porque los que antes nos desaparecieron, nos exiliaron, nos proscribieron y nos robaban los hijos, ahora despliegan este mecanismo de ataque diario y permanente hacia Cristina, hacia el peronismo y hacia nuestra historia”.