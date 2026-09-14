Lucas Dufour, director de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, dialogó con Canal 9 Litoral y habló de las condiciones de alojamiento del exgobernador Sergio Urribarri. El exmandatario fue derivado a la Granja Carcelaria junto a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, y el exministro de Comunicación, Pedro Báez.

“Se hicieron las entrevistas con profesionales y luego fueron alojados en un pabellón de adultos mayores, con otros 20 internos más”, indicó Dufour. Y agregó: “Son en su mayoría de más de 60 años y algunos con enfermedades. Siempre las unidades penales establecen, asimismo criterios, en función del tipo de delito”.

En cuanto al pabellón, el director dijo que tiene 13 habitaciones, baños, un pasillo central y un patio: “Es lo básico para que vivan ahí, pueden traer alimentos y cocinar, al margen del racionamiento. Algunas celdan son individuales y otras son compartidas”.

La Unidad Penal 9 es la única mixta de la provincia y se realizan tareas del tipo agrarias, además de talleres educativos: “Por ahora están en observación, luego se considerará si están dadas las condiciones de seguridad. Estamos hablando de alguien especial, porque fue un exgobernador, y que se cruce con otros a veces puede ser un riesgo”.