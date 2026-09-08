El ex gobernador Sergio Urribarri espera en la cárcel de Paraná que progrese el trámite para su traslado a la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú. La decisión quedará en manos de la jueza de Ejecución de Penal, Cecilia Bértora, que explicó que la documentación correspondiente aún no llegó a su despacho. Se aguarda que el Ministerio Público fiscal se expida respecto al cómputo de la pena calculado por el Tribunal de Juicios y Apelaciones.

Urribarri, junto al ex ministro Pedro Báez y al ex funcionario Juan Pablo Aguilera, se encuentran alojados en la unidad Penal N°1 de Paraná desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra los tres por delitos de corrupción.

Tras esa decisión, el legajo que los comprende retornó al Tribunal de Juicios y Apelaciones que los condenó en 2022, presidido por Carolina Castagno. Allí, según indica la normativa, se realizó el cómputo de la pena correspondiente a cada uno teniendo en cuenta la sentencia y descontando los días que cumplieron en prisión preventiva, consignó Análisis.

Cabe recordar que Urribarri, Báez y Aguilera ya pasaron alrededor de 50 días en la cárcel de Paraná y que luego Báez cumplió varios meses de prisión domiciliaria en su casaquinta de calle Jozami en la capital provincial, monitoreado por una tobillera electrónica.

Descontando esos días, la cuenta arrojó que Urribarri terminará de cumplir su condena en julio de 2034, Báez el 22 de mayo de 2031 y aguilera en enero de 2033.

En busca de acelerar los tiempos, las defensas aceptaron los cómputos y renunciaron a los plazos que tenían para objetarlos, que vencían este jueves. Pero también debe expedirse al respecto el Ministerio Público fiscal, adonde corrió vista la jueza Castagno.

Una vez resuelto ese trámite, y si no hay objeciones, el cómputo quedará firme y el trámite pasará al Juzgado de Ejecución a cargo de Cecilia Bértora, donde comenzará una nueva etapa.

En ese ámbito, deberán comparecer los abogados a constituirse como defensores e intervendrá en adelante la fiscal Fernanda Ruffatti. Bértora analizará la situación y, eventualmente, autorizará el traslado.

Cabe recordar que el Servicio Penitenciario ya advirtió formalmente que no están dadas las condiciones para tener alojados a los tres ex funcionarios en la cárcel de Paraná y sugirió ubicarlos en la Granja Penal de Gualeguaychú, en un sector especial destinado a adultos mayores.

En otro trámite, cuya decisión también está en manos de Bértora, se analizarán los pedidos de prisión domiciliaria que formularon Urribarri y Báez por distintas situaciones de salud, que demandarán un análisis más exhaustivo y la confección de informes multidisciplinarios.