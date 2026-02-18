Úrsula Corberó y el Chino Darín fueron papás por primera vez. En medio de la emoción por los primeros días de vida de Dante, la actriz compartió una foto en sus redes sociales donde mostró la carita del recién nacido.

“Hola papi”, escribió ella en una historia que subió a su cuenta de Instagram, y que sin duda enterneció a sus seguidores.

En la imagen, se puede ver al actor recostado en un sillón de la clínica con el bebé durmiendo sobre su pecho.

El Chino Darín con su hijo Dante. (Foto: Instagram/ursulolita)

Luego del nacimiento de Dante, el Chino tuvo que regresar a la Argentina para continuar con las grabaciones de un película, mientras que Úrsula se quedó en Barcelona con la compañía de su familia.

En ese sentido, el actor se mostró ansioso por volver a ver a su hijo y en una entrevista expresó: “Lo intentaré lo antes posible, pero me parece que va a pasar un tiempito, más de lo que me gustaría”.

Cómo fue la primera salida de Úrsula Coberó con Dante

A una semana de ser mamá, la actriz compartió por primera vez una tierna foto junto a su hijo en las redes sociales.

“Soy Mami”, escribió Úrsula en una historia de Instagram mientras daba un paseo con el recién nacido por las calles de Barcelona en el cochecito.



Úrsula Corberó publicó la primera foto con Dante. (Foto: Instagram/ursulolita)

Si bien en esa ocasión la actriz decidió no mostrar la cara del bebé, la imagen logró conmover a sus seguidores, que le dejaron mensajes de cariño y felicitaciones por la llegada del nuevo integrante.

En la foto que publicó se la veía sonriente, con un tapado negro y lentes de sol, frente al histórico Arco del Triunfo de la ciudad.

