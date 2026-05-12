En el marco de diálogo por la ubicación de la planta de combustibles sintéticos de Paysandú, el gobernador Rogelio Frigerio junto al intendente de Colón, José Walser, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, mantuvieron un encuentro con canciller uruguayo, Mario Lubetkin, en Montevideo.

La gran novedad del encuentro fue que las autoridades uruguayas le comunicaron a la delegación argentina la evaluación de localizaciones alternativas que permitan un mejor aprovechamiento de ventajas logísticas y técnicas.

La decisión final será comunicada a la Comisión Administradora del Rio Uruguay (CARU) para activar el mecanismo de información y consulta previa establecido en los artículos 7 a 13 del Estatuto del Río Uruguay.

En sus redes sociales, el mandatario entrerriano expresó: “Más de un año de trabajo ininterrumpido, muchos viajes a Montevideo y una postura que no cambia: apoyamos la inversión y el desarrollo en el país hermano Uruguay y creemos firmemente que esto no tiene por qué afectar el desarrollo económico y el empleo de la costa entrerriana, en este caso de Colón. Seguimos apostando al diálogo constructivo hasta encontrar la solución definitiva. Vamos bien encaminados”.

Hoy en Montevideo, encabezando la delegación argentina junto al Canciller @pabloquirno, nos reunimos con el Canciller @MinLubetkinUy, los ministros uruguayos de ambiente e industria, y los intendentes de Colón y Paysandú.



El Gobierno uruguayo nos informó que por nuestra… https://t.co/7cmTllYIgs — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) May 12, 2026

Fuente: APFDigital / AHORA