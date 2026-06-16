Uruguay se enfrentó este lunes a Arabia Saudita, en el marco de la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026. El partido se disputó con arbitraje del italiano Maurizio Mariani en el Hard Rock Stadium de Miami.

Luego del empate sin goles entre España y Cabo Verde, una gran sorpresa, la Celeste de Marcelo Bielsa intentaba iniciar su participación con el pie derecho. El elenco saudí, que venció a Argentina en el debut de Qatar 2022, iba por otro golpe en el arranque.

Y casi lo logra, porque con un gol de Al Amri a los 41 minutos del primer tiempo, el conjunto asiático se puso en ventaja, en el marco de una primera parte donde, por momentos, jugó mucho mejor que el combinado sudamericano.

En el segundo tiempo, Uruguay salió decidido a empatarlo. Tuvo reiteradas ocasiones de gol, haciendo figura al arquero saudí, Al Owais, que contuvo casi todo lo que le patearon. Con excepción de un disparo de Maximiliano Araújo, que logró la igualdad a los 35 del complemento.

Con este empate, todos en la zona ostentan una unidad. El domingo próximo, la Celeste buscará su primera victoria ante Cabo Verde, en la previa de lo que se espera sea el gran choque del Grupo, ante España, el 26 de junio.