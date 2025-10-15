El Senado vota este miércoles el proyecto de ley de eutanasia, que ya fue aprobado en agosto en Diputados, con 64 votos a favor en 93 legisladores presentes.

Este proyecto, que lleva varios años de discusión y modificaciones, ahora se llama “ley de muerte digna”, y regula el procedimiento de eutanasia en casos especiales de enfermedades terminales o incurables, y cuando el paciente así lo resuelve en el uso pleno de sus facultades.

En Diputados fue aprobado con el voto del Frente Amplio y varios legisladores del Partido Nacional y el Partido Colorado, que votaron divididos. También lo hizo el diputado del Partido Independiente.

Votaron en contra varios diputados blancos y colorados, así como los de Cabildo Abierto e Identidad Soberana.

El proyecto llega finalmente al Senado para su aprobación definitiva, lo que convertirá a Uruguay en uno de los pocos países en legalizar la eutanasia.

Para ello, un médico deberá certificar que se dan las condiciones previstas en la ley, en cuanto a la enfermedad incurable, en etapa terminal, o con un sufrimiento tal que no se puede reducir ni eliminar.

Si ese médico no está convencido de que el paciente reúne las condiciones para habilitar la eutanasia, se puede convocar a un segundo profesional para que evalúe la situación.

En caso de opiniones divergentes entre los dos médicos ya citados, entonces se habilita la consulta a un ateneo médico para que resuelva si corresponde o no el procedimiento de muerte asistida.

La ley establece la objeción de conciencia del médico, esto significa que el profesional convocado para resolver y aplicar la eutanasia puede negarse si así lo desea, publicó Subrayado.