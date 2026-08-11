El tenis argentino atraviesa un gran momento. El país cuenta con 10 tenistas entre los 100 mejores del ranking ATP, una cifra solo superada por Estados Unidos y Francia, e ingresa al US Open con un récord de 11 representantes en la lista de entradas. El torneo comenzará en tan solo un par de semanas, y los fanáticos pueden utilizar un codigo promocional betano para seguir de cerca a la nutrida delegación que representará al país en Nueva York.

La delegación argentina

La nómina masculina está integrada por Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez, Thiago Tirante, Román Burruchaga, Camilo Ugo Carabelli, Marco Trungelliti y Francisco Comesaña. Solana Sierra es la única representante femenina con ingreso directo, completando así el récord de 11 tenistas. Se trata de la delegación argentina más numerosa en un US Open en el último tiempo, superando los siete participantes de 2025 y los nueve de 2024.

Cerúndolo aparece como la principal carta de triunfo. Llega como la raqueta número uno de la Argentina y el jugador a seguir por encima del resto. Viene de firmar un 2026 consagratorio: su primer título en el Argentina Open en febrero ante su público, una coronación sobre césped en Queen's y el regreso al top 20 del ranking mundial en julio.

Además, demostró que puede poner en aprietos a los mejores del mundo, habiéndole arrancado sets a rivales del top 10 a lo largo de su carrera. Nueva York es el único Grand Slam donde aún no logró desplegar su mejor nivel, por lo que esta gira adquiere una motivación especial.

Tomás Etcheverry y Mariano Navone son otras dos variantes de peso. Ambos conquistaron sus primeros títulos ATP esta temporada —Etcheverry en Río de Janeiro y Navone en Bucarest— y arriban ubicados entre los 50 mejores del mundo. Etcheverry, en particular, se ha consolidado cerca de la cima del tenis nacional durante todo el año, situándose inmediatamente detrás de Cerúndolo en la clasificación.

Por su parte, Sebastián Báez, dos veces campeón del Río Open (2024 y 2025), ha construido su carrera sobre polvo de ladrillo, por lo que las canchas duras siguen siendo la superficie donde más tiene por demostrar. Sin embargo, con el recambio que ostenta la Argentina, siempre se mantiene como un candidato a dar la nota.

La próxima generación

Detrás de las figuras principales se asienta un equipo de notable recambio. Juan Manuel Cerúndolo, hermano menor de Francisco, continúa sumando rodaje en el circuito profesional. Román Burruchaga hará su debut absoluto en el US Open, siendo uno de los varios argentinos que buscan su actuación consagratoria en un Grand Slam. Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante, Marco Trungelliti y Francisco Comesaña completan una nómina que refleja la verdadera dimensión del tenis argentino actual, la cual trasciende ampliamente a los dos o tres nombres conocidos por el público general.

Con 10 jugadores dentro de los 100 mejores del mundo antes del inicio de la competencia, el tenis masculino argentino atraviesa uno de sus momentos más sólidos en años. Una actuación destacada por parte de Cerúndolo, Etcheverry, Navone o Báez coronaría una temporada que ya cuenta con tres títulos ATP para el país. Para los fanáticos argentinos, este US Open no pasa solo por ilusionarse con una gran actuación individual, sino por ver a una delegación verdaderamente competitiva en el escenario más importante del deporte.