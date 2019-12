Usaín Bolt volvió a correr, pero con unos cuantos kilos de más

"Ya no soy corredor, no voy a volver a participar de los Juegos", explicó en una entrevista hace algunos meses, cuando aseguró que ya no se entrena y que solamente disfruta de jugar al fútbol con amigos en su país natal. "Contraté un entrenador personal para mantenerme bien. Volví a hacer ejercicio porque lo necesito", agregó.

La reaparición pública del jamaiquino generó mucha repercusión en las redes sociales, la gran mayoría celebrando su vuelta a las pistas y la minoría burlándose de su estado. El ex atleta todavía posee dos récords olímpicos y mundiales en 100 y 200 metros y su última aparición olímpica fue en Rio 2016.