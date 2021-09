Usurparon una casa en Gualeguaychú: "Se metieron de sinvergüenzas nomas"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ElDia de Gualeguaychu (@eldiaonline)

Telma y Norma, las propietarias de la casa, contaron a ElDía cómo ocurrió todo. "Yo ayer saqué unos muebles porque la iba a alquilar, y se ve que se dieron cuenta que quedaba la casa sola", comenzó explicando Telma, que contó que "hoy estaba de viaje a Buenos Aires y me llamaron que me estaban rompiendo la puerta para entrar, así que dejé el trámite que estaba haciendo y me volví, pero ya estaban adentro", aseguró.

okupas

La casa en cuestión "tiene baño, cloacas, un dormitorio y living", describieron las propietarios sobre la casa en cuestión, en la que se metieron "3 hombres y una señora con un bebe, y luego se fueron dos y quedó la pareja con el bebé", aseguraron.

"Es la primera vez que nos pasa, ellos tienen donde vivir, de sinvergüenzas nomás que se metieron", aseveraron las víctimas, y una de ellas advirtió que "yo espero hasta la 1 de la tarde sino me meto igual, yo pago un alquiler, no vivo ahí porque la estaba arreglando y dejando en condiciones la casa, pero es mía".

okupas 1

Por fortuna, eso no hizo falta y se evitó cualquier incidente mayor, ya que al mediodía intervino el Jefe de Policía Cristian Hormachea con la orden de desalojo, y tras charlas con los usurpadores finalmente se resolvió su salida de manera pacífica.

Tras ello, las dueñas comentaron a ElDía que "Ahora las viviendas (la usurpada y una que hay detrás) van a quedar ocupadas, vivimos muchas horas de angustia", resumieron.