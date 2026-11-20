La Secretaría de Desarrollo Humano comunicó que el miércoles 25 de noviembre comenzará el período de inscripción para las Colonias Municipales 2027, una propuesta que busca promover la recreación, la actividad física, la inclusión y el encuentro entre vecinos de diferentes edades.

Las personas interesadas podrán realizar el trámite en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Centros Integradores Comunitarios (CIC) y Nodos más cercanos a su domicilio, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas. Además, se habilitarán puntos de inscripción en distintas áreas municipales, según las edades y características de los participantes.

La iniciativa contempla propuestas destinadas a niños desde los 3 años, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores, con el objetivo de facilitar el acceso a espacios de recreación y participación durante la temporada de verano.

En este sentido, la Dirección de Educación recibirá inscripciones para niños de 3 a 5 años, mientras que la Dirección de Deportes estará a cargo de la inscripción de quienes tengan entre 6 y 12 años. Por su parte, el Área de Juventud atenderá a adolescentes de 13 a 18 años.

Asimismo, el Área de Accesibilidad e Inclusión contará con inscripciones para personas desde los 3 años, mientras que el Área de Adultos Mayores recibirá a personas a partir de los 60 años, ampliando las posibilidades de participación en las distintas propuestas municipales.

Las Colonias Municipales constituyen una iniciativa que promueve el acceso a actividades recreativas y deportivas, favoreciendo la integración, la convivencia y el fortalecimiento de vínculos entre los participantes.

A través del trabajo articulado entre las distintas dependencias de la Secretaría de Desarrollo Humano, se busca facilitar el proceso de inscripción y acercar la propuesta a los diferentes barrios de Gualeguaychú, mediante una red de puntos de atención distribuidos en el territorio.

De esta manera, el Gobierno municipal continúa impulsando espacios destinados al encuentro, la recreación y la participación comunitaria, contemplando las necesidades de las distintas franjas etarias y promoviendo oportunidades de disfrute durante el verano.

Lugares y horarios de inscripción

CAPS, CIC y Nodos municipales

En el establecimiento más cercano al domicilio.

De lunes a viernes, de 8 a 12 h.

Dirección de Educación | De 3 a 5 años

Gervasio Méndez 1104.

De lunes a viernes, de 8 a 12 h.

Dirección de Deportes | De 6 a 12 años

Urquiza 1066.

De lunes a viernes, de 8 a 12 h.

Área de Accesibilidad e Inclusión | Desde los 3 años

San Martín 685.

De lunes a viernes, de 8 a 12 h.

Área de Juventud | De 13 a 18 años

Gervasio Méndez 1104.

De lunes a viernes, de 8 a 14 h.

Área de Adultos Mayores | Desde los 60 años