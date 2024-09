Con el comienzo de la primavera y la temporada alta de mosquitos, crece el interés por la vacuna contra el dengue. Las principales acciones contra la enfermedad son: el control del mosquito Aedes aegypti -el principal vector transmisor del virus-, mantener y reforzar las acciones de vigilancia, y el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de los casos de dengue.



El año pasado se sumó una nueva herramienta: una vacuna eficaz -especialmente en personas que tuvieron dengue- y segura contra la enfermedad. Hasta el momento, la vacuna, cuyo nombre comercial es Qdenga, no está incluida en el Calendario Nacional de Vacunación, siguiendo la recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain).



El Ministerio de Salud de la Nación adquirió 160 mil dosis y comenzó a distribuir las vacunas tetravalentes contra el dengue con el objetivo de avanzar en la estrategia de vacunación focalizada primero en adolescentes de 15 a 19 años que vivan en zonas con mayor incidencia de casos de las provincias de Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe, y Santiago del Estero.



A su vez, varias jurisdicciones adquirieron dosis de Qdenga con recursos propios y ya comenzaron campañas de vacunación gratuita. En octubre, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires comenzarán a aplicar la vacuna a ciertos grupos prioritarios. La vacuna también se encuentra disponible en el sector privado (vacunatorios y farmacias). El costo de la vacuna por dosis es de $94.456 en septiembre de 2024.



¿Quiénes pueden (y quiénes no) recibir la vacuna contra el dengue?



El 26 de abril de 2023 la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó la vacuna contra el dengue desarrollada por el laboratorio japonés Takeda para todas las personas mayores de 4 años, hayan cursado o no previamente la enfermedad.



La vacuna está diseñada para proteger contra los 4 serotipos del virus dengue (DEN-1, 2, 3 y 4). Se trata de una vacuna de virus vivos atenuados basada en el serotipo 2, estructura que proporciona la “columna vertebral” genética para los 4 serotipos del virus. Se necesitan 2 dosis que deben aplicarse separadas por un intervalo de 3 meses.

Los ensayos clínicos, del que participaron más de 20 mil voluntarios de entre 4 y 16 años de 8 países en donde el dengue es endémico, mostraron que reduce un 84% las hospitalizaciones y un 61% los casos sintomáticos.



Sin embargo, tiene contraindicaciones: no debe aplicarse en menores de 4 años, mujeres embarazadas y en período de lactancia, y en aquellos individuos inmunosuprimidos (personas con un sistema inmunitario débil) o que hayan tenido alguna reacción grave tras la primera dosis de la vacuna, según el Ministerio de Salud de la Nación.

En el caso de haber tenido dengue, se recomienda esperar 6 meses luego de la infección para iniciar la vacunación.



¿Cuál es la recomendación para los mayores de 60 años?

La vacuna no está contraindicada para mayores de 60 años, ya que la ANMAT y el laboratorio productor aprobaron su uso en personas desde los 4 años y sin límite máximo de edad. Sin embargo, los especialistas recomiendan evaluar con el médico de cabecera cada caso según riesgo-beneficio. De hecho, en los vacunatorios se requiere receta médica en los mayores de 60 años para acceder a la vacuna contra el dengue.



Esto se debe a que “no existen datos sobre el uso de Qdenga en sujetos mayores de 60 años, y los datos son limitados en pacientes con afecciones médicas crónicas”, según señala el propio prospecto de la vacuna de Takeda.



“Esto significa que, según los estudios científicos disponibles, aún no hay información suficiente sobre su utilidad en este grupo etario. Por eso, desde los estados nacionales o provinciales no podemos recomendar su aplicación en mayores de 60 años como parte de una política pública”, explicó el ministro de Salud porteño, Fernan Quiros.



Y agregó: “Aunque la ANMAT aprobó su uso en personas desde los 4 años sin límite de edad, la decisión de aplicarla en mayores de 60 debe ser consultada con un médico de cabecera, quien cuenta con toda tu historia clínica y puede decidir en base a eso. Se trata, por ahora, de una decisión privada y personal, ya que aún no contamos con evidencia científica suficiente avalada por organismos mundiales o regionales, como la OPS y la OMS, o mismo por la Conain”.



Por su parte, la médica infectóloga Carlota Russ, de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y miembro de la Conain, sostuvo: “Todos los ensayos clínicos se han hecho hasta los 60 años, pero en los pacientes mayores de 60 años -que tienen una mortalidad más alta por dengue- se puede dar porque en nuestro país la vacuna está aprobada sin limite de edad superior y, por lo general, uno lo que hace como médico es evaluar al paciente, saber qué es lo que le pasa, si hay intolerancia a la primera dosis o alguna reacción”.



