Vacunación: fuerte respuesta del Municipio a Juntos por el Cambio

El comunicado expresa lo siquiente: "Una vez más, desde Juntos por el Cambio se dedican, desde atrás de un escritorio, y sin un mínimo de conocimiento de lo que implica el trabajo en territorio, a desinformar a la población con números, títulos y descripciones falaces que solo buscan generar odio en nuestras vecinas y vecinos.

La pandemia mundial por el COVID-19 modificó la vida de todos y todas, y la llegada de las vacunas representa la esperanza de que se acabe esta pesadilla y podamos retomar la cotidianidad perdida.

La última semana la Municipalidad de Gualeguaychú recibió, a partir del envío de listado de trabajadores y trabajadoras, las dosis necesarias para continuar con el plan de vacunación vigente que comprende a todo el personal de la secretaría de Salud. Desde nuestro gobierno municipal, tenemos una concepción integral de la salud, que considera que cada etapa de la vida (niñez, juventud, adultez y vejez) debe tener un abordaje interdisciplinario y transversal.

Un equipo de salud se define por la forma organizativa a través de la que su estructura y funcionamiento se adecuan para solucionar las necesidades colectivas y comunitarias. Es en ese sentido que tanto la violencia de género como el trabajo por las personas adultas mayores, entre otras, son consideradas cuestiones de salud pública, ocupando un lugar de responsabilidad y trabajo con la comunidad de Gualeguaychú.

La vacunación al personal de la Municipalidad no es una vacunación VIP ya que no se inoculó a ningún familiar, ni amigo, amiga, pareja, periodista o alguien que no integre la nómina de la secretaría de Salud.

Instamos a Juntos por el Cambio a trabajar realmente por el bienestar de los gualeguaychuenses y a dejar de generar desinformación que sólo hace daño y provoca confusión. Los mismos que hoy señalan la vacunación a trabajadores y trabajadoras de la salud, son los que denunciaron a nuestro Presidente de la Nación por envenenamiento con la Sputnik V. Hacemos un llamado a la responsabilidad y a la toma de conciencia de quienes tienen responsabilidades ante la comunidad de Gualeguaychú.

Desde el gobierno municipal seguiremos trabajando con el total compromiso y convicción de que la salud pública es un derecho humano, generando las condiciones para que todos y todas las gualeguaychuenses puedan tener acceso a la vacunación".