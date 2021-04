Vacunación en la ciudad: Echandi y Britos volvieron a cruzarse duro por la denuncia a Piaggio

Noticia relacionada: Fuerte cruce entre el oficialismo y la oposición: espionaje, estafas, vacunas y más denuncias

En esta oportunidad, la interposición de ideas entre ambos tuvo como tema central la vacunación contra el coronavirus en Gualeguaychú, tras la denuncia penal que Echandi presentó junto a Mattiauda contra la ministra Velázquez, Martín Piaggio y Martín Roberto Piaggio.

En diálogo con ElDía desde Cero, el referente del Pro a nivel local afirmó que realizaron la denuncia porque "consideramos que no hubo un orden de vacunación acorde al Plan Rector de Nación", y que para "tener la certeza pedimos un listado de los vacunados y fue negado con un argumento falaz del derecho a la intimidad del paciente cuando no estamos hablando de pacientes".

De la parte ética no me queda ninguna duda que estuvo mal, y para nosotros también hay delito y por eso vamos a la Justicia Federal

"Si vos agarraste una vacuna en enero y se la quitaste al adulto mayor que era el que iba en segundo lugar en el Plan Rector, yo si fuera familiar de un paciente adulto mayor que se enferma y termina mal de enero a esta parte yo no se si no hago una denuncia penal contra el municipio, si una persona de 27 años le robó una vacuna a mi madre o a mi padre...", hipotetizó Echandi.

"De la parte ética no me queda ninguna duda que estuvo mal, y para nosotros también hay delito y por eso vamos a la Justicia Federal", planteó el edil, que consultado cuál sería el delito planteó que "manotearon un bien esencial y escaso y se lo aplicaron propiamente, no se si llamarlo robo o no, pero si agarraron un bien que salva vidas y se lo aplicó una persona de 27 años y no un adulto mayor", concluyó.

Por su parte, Britos defendió la campaña de inoculación llevada adelante. "Nuestro equipo de salud municipal no es estratégico porque un programa de vacunación lo identifica, es desde mucho antes y en merito de la gestión que cumple hacia nuestra comunidad, entonces cómo vamos a escindirlos en el momento que tenemos que reforzarlo para prepararnos para una segunda ola", argumentó en Radio Cero 104.1.

No les importa la vacunación, están disputando el poder de un modo inmoral, adoptan cualquier postura con un macartismo que es violento, ellos son los dueños de la verdad y todo lo que está enfrente es sospechoso de ser delictivo

El director de Legales y Técnica acusó a Juntos por el Cambio de denunciar "cualquier cosa". "Un robo de una bicicleta que ya había sido denunciado por personal que custodiaba el lugar, la sala de internación de Covid del hospital, la cuarentena, un empleado municipal que parecía que era un agente encubierto de la Lubianka al hacer su trabajo en el marco de un programa culturar en un barrio...", ejemplificó, y acusó que "no les importa la vacunación, están disputando el poder de un modo inmoral, adoptan cualquier postura con un macartismo que es violento, ellos son los dueños de la verdad y todo lo que está enfrente es sospechoso de ser delictivo".

"Pasaron de ser libertarios anticuarentenas a pedir intervenciones compulsivas del estado, de antivacunas a adalides de la vacunación, si tienen que ser terraplanistas por conveniencia lo van a hacer", fustigó.

"Aquí no hubo vacunación de privilegio como pudo pasar en otro lugar"

Puntualmente acerca de la última denuncia por la vacunación, aseguró que no va a pasar "nada", ya que "hay un plan rector que establece los lineamientos generales, luego la provincia da instrucciones y nosotros las hemos cumplido".

Agregó que "aquí no hubo vacunación de privilegio como pudo pasar en otro lugar, aquí no se aplicó una persona por fuera de quien estaba como destinatario", y adelantó que "Nosotros aportaremos todo lo que tengamos que aportar y estaremos a disposición de la justicia. Con un pedido de informe o un allanamiento encontrarán la verdad y no les va a interesar así que después pasaremos a la denuncia que sigue", concluyó.