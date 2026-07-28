Desde el Municipio informaron que este martes se concretó una nueva jornada de vacunación contra la leptospirosis en el refugio “Patitas”, donde 52 perros recibieron la inmunización correspondiente.

La actividad estuvo coordinada por el área de Veterinaria, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria. El abordaje responde a una planificación preventiva frente a posibles crecidas del río Gualeguaychú a raíz de los efectos del fenómeno climático “El Niño” que aumenta las probabilidades de propagación de enfermedades transmisibles entre animales y personas.

Sobre las tareas realizadas, la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, señaló que “la vacunación es una herramienta fundamental para proteger la salud de los animales, prevenir enfermedades que pueden transmitirse a las personas y fortalecer el cuidado del ambiente. Desde el Gobierno municipal entendemos que la prevención es una política pública prioritaria, por eso desarrollamos estas acciones en los refugios y en cada territorio donde resulta necesario anticiparnos a los riesgos sanitarios”.

Con este operativo, el refugio “Patitas” sumó sus animales al plan de inmunización municipal. De acuerdo al cronograma del área sanitaria, el refugio “San Roque” dispone actualmente de cobertura vigente hasta el año 2027, en tanto que en el refugio “La Casita” la vacunación se renovará durante el transcurso del próximo mes.

“Estas acciones integran un plan de trabajo articulado entre la salud pública, la atención veterinaria y la seguridad ambiental, orientado a mitigar riesgos sanitarios y cuidar a la población ante situaciones de vulnerabilidad ambiental”, resaltaron las autoridades.