El Municipio realizó una nueva jornada de vacunación contra la leptospirosis en el Camino de la Costa. Durante el operativo puerta a puerta, desarrollado el miércoles 5 de agosto, equipos municipales inmunizaron a 52 perros y completaron la cobertura sanitaria prevista para ese sector.

La subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, destacó la importancia de sostener estas políticas públicas y señaló: "El cuidado del ambiente está directamente relacionado con la salud de toda la comunidad. Cada acción preventiva que llevamos adelante representa una inversión en calidad de vida y en protección sanitaria. Desde el gobierno municipal asumimos el compromiso de estar presentes en el territorio, trabajando de manera planificada para prevenir enfermedades y acompañar a los vecinos con políticas concretas que cuidan a las personas, a los animales y al ambiente".

La intervención se concentró en una zona especialmente vulnerable durante las crecientes del río Gualeguaychú, debido a que las inundaciones pueden favorecer la circulación de la enfermedad. El abordaje territorial permite anticiparse a estos escenarios y reducir los riesgos tanto para la salud animal como para la población.

La campaña integra las acciones de prevención de enfermedades zoonóticas que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad, junto con medidas destinadas a promover la tenencia responsable y disminuir la exposición a factores de riesgo.

El operativo continuará la próxima semana con una nueva jornada de vacunación, prevista para el miércoles por la tarde en otro sector de Gualeguaychú.