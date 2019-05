Vacunas: Desde Salud nacional aclaran que se entregaron el 90%

La Secretaría de Salud nacional aseguró que a Entre Ríos ya le entregó aproximadamente el 90% de las dosis de vacunas que están planificadas para el primer semestre del año. Antes, desde el Ejecutivo entrerriano habían denunciado faltantes. La Secretaría de Salud del Gobierno Nacional informó que con un envió adicional que está arribando a Entre Ríos este miércoles se completará más del 90% de la entrega de dosis de vacunas del Calendario Nacional, correspondiente al primer semestre, que finaliza el 30 de junio.Respecto de los faltantes mencionados por la provincia, aseguraron que el 100% de las dosis del semestre de la vacuna contra la hepatitis A, la vacuna Salk y HPV se completará el 8 de mayo. Esto fue coordinado con el jefe de Inmunizaciones de la provincia de Entre Ríos. Por otro lado, hay vacunas con reducción del stock, como la vacuna antimeningocócica y la vacuna contra la varicela. Esto depende de una demora en la entrega del laboratorio productor al fondo rotatorio de Organización Panamericana de la Salud. Afortunadamente, se espera se recomponga en el transcurso de los meses de mayo y junio. De todos modos, durante abril la Secretaría de Gobierno de Salud envió dosis de ambas vacunas. “Lamentablemente la tasa de vacunación de Entre Ríos es de 67%, cuando la meta deseada es por arriba del 90%. Y observamos con preocupación que sólo un tercio de la población recibió una consulta o prestación de atención primaria en 2018 alcanzando la cobertura efectiva”, expresaron. “El Estado nacional distribuye anualmente 42 millones de dosis de vacunas del Calendario Nacional de Vacunación en todo el país. No hay razones para alertarse ni preocuparse ya que no hay ningún faltante crítico”, aseguraron. Y explicitaron “mucha preocupación” por el hecho de que “se alarme al público general con afirmaciones equivocadas acerca de un tema tan sensible como la vacunación, que solo contribuye a generar ansiedad confusión”.