Valentín Aguirre ganó de punta a punta en Rafaela y se quedó con el Gran Premio RUS Agro - Copa Afa en el mítico óvalo. El Chevrolet Camaro alistado por el Pradecon Racing se quedó con la “Carrera de los Millones” y obtuvo 15 millones de pesos. Para Valentín, es su séptima victoria en la máxima y volvió al primer puesto tras más de dos años.

El podio -casi- completo fue para Chevrolet, que llegó a 3 victorias en el año. Segundo fue Agustín Canapino, del Canning Motorsports y rellenó el podio Marco Dianda, con el Dodge Challenger del Galarza Racing, luego de la exclusión a Marcos Landa.

La crónica de la final:

En la largada, Aguirre se bancó el intento de adelantamiento de Canapino, que no tuvo más opción que ceder. Al llegar a la segunda chicana del trazado, Landa, que transitaba el cuarto lugar, se pasó de frenaje y, Marco Dianda y Julián Santero le sacaron el lugar. Esto no hizo que Landa caiga, que recuperó posición con Santero y Dianda, luego de grandes maniobras. En la vuelta 11, Landa siguió con un gran ritmo y le hizo una hermosa jugada a Jonatan Castellano, para meterse entre los tres primeros.

Ya entrando en el desenlace de la carrera, Castellano advirtió por radio a su equipo de problemas en una goma, y empezó a perder posiciones vuelta a vuelta para finalizar 14. Con la bandera a cuadros, Aguirre ganó de principio a fin, segundo Canapino y tercero Dianda. Cuarto fue Julián Santero, quinto Christian Ledesma, sexto Marcos Landa, séptimo Juan Pablo Gianini, octavo Ignacio Faín, noveno Juan José Ebarlín, y completó el top 10 Juan Bautista De Benedictis.

La palabra de Valentín Aguirre:

"Lo disfrute mucho, la verdad que muy contento con el rendimiento del auto y con la gente que vino al circuito. La largada fue lo más bravo y lo mejor del auto creo que la tracción y el ingreso a la curva 1. Hay que tratar de ser lo más regular posible y tratar de que los kilos no afecten tanto. Muy gratificante ganar acá, se me venía negando por una u otra cosa, había hecho pole y funcionado muy bien. Ojalá que esta sea la primera de muchas acá".

Con este resultado, Castellano recuperó la punta del campeonato con 201.5 puntos, José Manuel Urcera quedó como escolta con 187.5 y Hernán Palazzo escaló al tercer lugar, con 181 unidades. La próxima fecha es en Posadas el próximo 11 y 12 de julio, por la octava fecha del campeonato, a solo dos de dar por finalizada la etapa regular.

Fuente: ACTC