El gualeguaychuense Valentín López fue promovido a la Cuarta División de San Lorenzo de Almagro y está cada vez más cerca de cumplir su anhelo de convertirse en futbolista profesional, tras su llegada a las divisiones inferiores hace cuatro años.

En diálogo con Ahora ElDía, el joven arquero contó cómo vive su presente en el club de Boedo y el camino que recorrió desde que dejó Juventud Unida, su club en la ciudad, para perseguir su sueño en el fútbol.

Sobre su llegada a una de las instituciones deportivas más importantes del país, relató: “Se dio a través de un contacto. Mi papá es chofer de micros de larga distancia y tenía un conocido que trasladaba a jugadores de San Lorenzo. Él me pasó el número de un captador, me fui a probar y quedé a principios de 2022, cuando tenía 15 años”.

La corta edad con la que dejó su ciudad y a sus padres no fue un obstáculo. “La decisión de irme la tenía tomada desde que quedé. Desde los 12 años sabía que quería dedicarme al fútbol y ya había tenido pruebas en Banfield, Boca y Huracán. Tenía claro que si se daba la oportunidad, la iba a aprovechar”, expresó.

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La adaptación fue más sencilla porque durante su primer año convivió con su hermana mientras estudiaba en Buenos Aires. “Viví todo el primer año de Octava división con ella y eso me ayudó mucho a adaptarme a la ciudad. Después pasé a una pensión externa con otros chicos del club y la verdad que me sentí muy cómodo”, señaló.

“Vivir con mi hermana fue clave para aprender a manejarme en Buenos Aires. Estábamos a unos 45 minutos del club. Salía todos los días a las 7.45, tomaba el subte, hacía combinación y después un colectivo que me dejaba en la puerta”, agregó.

López comenzó jugando en Sarmiento durante su infancia y luego pasó por las inferiores de Juventud Unida antes de dar el salto a San Lorenzo. Sobre su evolución desde que llegó al club de Boedo, destacó: “Crecí mucho, sobre todo en lo técnico. Hoy me siento un arquero mucho más maduro que cuando llegué. Aproveché cada oportunidad que tuve para sumar minutos y seguir mejorando”.

En ese sentido, remarcó que el aspecto psicológico fue clave en su crecimiento. “En el aspecto que más evolucioné fue el mental. Cuando llegué no me tocaba ser titular y jugaba solo en la Liga Metropolitana, pero entrenaba todos los días tratando de mejorar y a la espera de mi momento”.

El año pasado, en Quinta División, vivió uno de sus mejores momentos en el club. “Fue hermoso, el mejor desde que estoy en San Lorenzo. Hice la pretemporada con Reserva, mantuve el arco en cero y fui figura en partidos importantes, como contra Boca. Eso me impulsa a seguir mejorando día a día”.

También tuvo la oportunidad de participar en algunos entrenamientos con el plantel profesional y compartir prácticas con Orlando Gill y Facundo Altamirano, arquero titular y suplente del equipo de Primera. “Fue una experiencia muy linda y muy provechosa para mí”, definió.

Sobre el perfil de arquero que buscan formar en el club, explicó: “Priorizan arqueros que aparezcan en los momentos importantes, que sean maduros para jugar y que sepan resolver las situaciones que se presentan durante los partidos”.

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Este año, el joven gualeguaychuense fue promovido a la Cuarta División y deberá competir por un lugar en el equipo. “Estoy peleando el puesto con dos chicos de la categoría 2006, que son un poco más grandes que yo. Por suerte, es una competencia muy linda y sana. Todos estamos en un buen nivel. Todavía no sé si voy a ser titular porque el torneo arranca este fin de semana. En los amistosos tuve varios minutos y no recibí goles”, agregó.

López reconoce que se enamoró de San Lorenzo desde su llegada y sueña con hacer historia en el club, aunque sabe que el camino para los arqueros suele ser más difícil. “Siempre pienso en llegar a Primera División en este club que me está formando. De todas formas, en este puesto, las oportunidades son más limitadas que para los jugadores de campo y, a veces, te puede tocar dar un paso al costado para buscar minutos en otro lado. Pero mi objetivo siempre es llegar a la Primera de San Lorenzo”.

Por eso, cuida cada detalle en su preparación, incluso fuera de los entrenamientos del club. “Siempre trato de ver los partidos completos para analizar mis acciones, detectar errores que a veces pasan desapercibidos y también las cosas buenas. Intento mejorar todo el tiempo. Además de los entrenamientos del club, hago trabajos diferenciados, voy al gimnasio todos los días, trato de descansar lo máximo posible y mantener una alimentación saludable”.

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“Quiero seguir superándome como persona y como arquero. A largo plazo me gustaría llegar a Europa, pero en lo inmediato, mi objetivo es sumar minutos en la Cuarta y poder debutar en la Reserva”, enfatizó sobre sus metas.

En el cierre, el arquero dejó una frase que resume la constancia y el sacrificio que lo llevaron hasta San Lorenzo: “Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Eso fue lo que me impulsó a seguir hasta llegar acá”.

Y dejó un mensaje para los chicos de la ciudad que sueñan con dar el salto al fútbol profesional: “Que no bajen los brazos. En muchos lugares te pueden decir que no, pero siempre hay que seguir intentando. Y si algún día me toca irme del club, tampoco me voy a rendir, porque sé que tengo condiciones para seguir luchando por mi sueño”.