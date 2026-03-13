El piloto local Valentín Romani se presenta este año con un auto totalmente renovado en su imagen, donde se destaca la nueva gráfica del vehículo y los sponsors que acompañan el proyecto deportivo durante este año.

La primera fecha del calendario se disputará entre viernes y domingo en el autódromo de Concepción del Uruguay, en la apertura de un campeonato que contará con ocho fechas a lo largo del 2026, con competencias en "La Histórica" y Concordia.

Además, la temporada tendrá dos eventos especiales: el 28 de junio se correrá el Gran Premio RUS con la tradicional carrera de pilotos invitados, mientras que el 11 de octubre se disputará el Gran Premio Lüsqtoff, conocida como la “Carrera de los 4 millones”.

La definición del campeonato está prevista para el 22 de noviembre, nuevamente en el autódromo de Concepción del Uruguay.