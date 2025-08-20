El Autódromo de Concepción del Uruguay fue escenario el pasado fin de semana de la “Carrera del Año”, en el marco de la sexta fecha de la Competición Especial Entrerriana, que reunió a más de 3.000 fanáticos del automovilismo provincial y nacional.

Bajo la modalidad de pilotos titulares e invitados, el gualeguaychuense Valentín Romani y su compañero, el larroquense Juan Augusto Ronconi, cumplieron destacadísimas actuaciones.

Romani alcanzó el tercer puesto de la final, mientras que Ronconi se quedó con el triunfo en la carrera de invitados, en lo que refleja el gran fin de semana que tuvieron ambos pilotos del departamento.