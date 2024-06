Valentín Steiner tiene un talento innato y las convicciones claras. Quizás la fusión entre la fortaleza mental y sus cualidades técnicas lo convierten en la gran promesa del vóleibol de Gualeguaychú.

En una entrevista con Ahora ElDía en las instalaciones del CAI, el joven armador, que reparte su vida entre Gualeguaychú y Buenos Aires, contó sobre sus inicios en el deporte, la incursión en otras disciplinas, la actualidad en River Plate y cuáles son sus objetivos como atleta.

Steiner inició en el vóley a los ocho años en Independiente con el entrenador Ángel Bauzá (su mentor), quien junto al profesor Milton Castro, aportaron a su formación y crecimiento.

“Fui parte de la primera camada del club y entrenaba con chicos tres o cuatro más años grandes. Fue mi viejo (Pablo Steiner, también voleibolista y reconocido exarquero del fútbol departamental) quien me trajo al CAI y me transmitió la pasión por este deporte, porque de chiquito me peloteaba en casa y de ahí me empezó a gustar”, rememoró.

Pero más allá de vincularse con este deporte desde temprana edad, Valentín incursionó en el fútbol (también por herencia de su padre) como arquero en Juventud Unida y en el básquet como ala-pivote en Racing. “Los dos me gustaban mucho, sobre todo el básquet, que lo dejé hace dos años, porque no me daban los tiempos para practicarlo”, indicó.

De vuelta a su carrera en el vóleibol, Valentín se destacó desde muy chico y debutó en la Primera División de Independiente, con apenas 12 años, por el Torneo Oficial de la Asociación local en 2019.

Valen durante la entrevista en el predio del CAI (crédito: MR Fotografía).

Su talento y virtudes captaron la atención de la Selección Menor, que lo convocó para integrar el proceso de preparación con vistas al Sudamericano de Brasil del año pasado, en el cual había quedado en el plantel, pero por una restructuración en el rango etario de la divisional se quedó sin la chance de representar al país en un certamen oficial.

“Estaba en la lista definitiva para el Sudamericano, que era para chicos nacidos entre 2007 y 2008. Pero faltando dos meses, se cambió la categoría a gurises clases 2008 y 2009 y quedé afuera”, recordó.

Pero la vida y el deporte siempre dan revancha y después de un excelente torneo con la Selección Entrerriana Sub 17 en el Campeonato Argentino en Chaco (con la obtención del subcampeonato), también el año pasado, fue observado por un entrenador de las divisiones formativas de River Plate.

“Después del torneo, Lucas Pandolfi (su actual DT) se contactó conmigo por Instagram y pidió el número de mis viejos para convencerlos de irme a jugar allá. A mí no me gustaba la idea de mudarme a Buenos Aires en mi último año del colegio. Entonces él me presentó la idea de ir dos días a entrenar, jugar y volverme”.

Vale Steiner se egresa este año del Instituto Ruperto Gelós del club Pescadores y por eso de lunes a jueves permanece en Gualeguaychú y entrena en Independiente durante su estadía en la ciudad.

El joven Steiner y su objeto más precisado: la pelota Pintier (crédito: MR Fotografía).

En tanto que, todos los jueves, después de la salida del colegio viaja a Buenos Aires, donde entrena por la tarde noche, el viernes en doble turno y el sábado juega partidos oficiales por el Torneo Metropolitano en Sub 18 y en Sub 21.

“Me costó un poco la adaptación, porque allá hay más nivel, volumen y defensa, cosas que acá no hay. Pero siento que ya me afiance en el equipo y estoy cómodo”, contextualizó sobre sus primeros días en el club de Núñez.

A partir de 2025, Steiner se radicará en Capital Federal, donde además de su camino en el vóley, seguirá una carrera universitaria, la cual definirá a través de un test vocacional.

El pibe de 17 años, que se define como un armador espontaneo y que le gusta tirar magia, contó que en su llegada a River, “me encontré con un club muy grande, que después de Ciudad (último bicampeón de la Liga Argentina de Vóleibol de mayores) es el más fuerte de la Liga Metropolitana a mi entender”.

En cuanto a si existe una especie de clásico con “Muni”, por el poderío que él mencionó y la cercanía geográfica con esa entidad, también ubicada el barrio de Núñez, Steiner dijo: “Se ponen lindos los partidos con Ciudad por el nivel de juego, pero obviamente que los clásicos contra Boca siempre son los más lindos. Me tocó jugarlo ahora hace poquito, lo perdimos, pero vamos a volver a jugar y vamos a ganar”.

Steiner armando un ataque millonario en el clásico ante Boca.

Valentín no oculta su simpatía por el “Xeneize”, aunque afirmó: “Soy de Boca, pero no fanático, entonces no me molestan los colores y nada de eso. Y cuando juguemos en contra le voy a querer ganar siempre”.

Steiner reside un departamento en Recoleta, junto a otros compañeros de River, y para ir a entrenar y jugar se toma un colectivo que lo deja a cinco cuadras del Monumental. El club le provee la vivienda, pero los gastos de comida y traslados corren por su cuenta, detalló.

Valen, que formó parte del plantel de Independiente que en febrero fue quinto en la Liga Federal de Mayores, tiene las metas determinadas en el vóley.

“Mi objetivo a corto plazo, que es a lo que aspiro siempre y por lo que estoy trabajando, es volver a estar presente en la Selección Argentina juvenil”.

“Mi gran meta es volver a estar presente en la Selección Argentina juvenil y ser profesional de este deporte”.

Mientras que, en relación a lo macro de su carrera, fue tajante: “Mi gran meta es llegar a vivir de este deporte, en el club que sea, donde sea, jugar una Liga Argentina A1 y ser profesional, ese es mi sueño”.

Las condiciones y el compromiso lo tiene, como así también la pasión por lo que hace y así lo resumió en el cierre de la nota. “El vóley es mi vida, no sería yo sin él. Vivo por y para el vóley, es lo que me encanta y me hace feliz”, sentenció.