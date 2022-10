Valentín Steiner tiene 15 años y es una de las jóvenes promesas del vóley entrerriano que ha tenido una importante proyección a nivel nacional. El armador de Independiente fue pieza clave en el equipo Rojo que obtuvo el tercer lugar en la Liga Provincial de Sub 16 y Sub 18, consiguiendo la clasificación en Sub 16 para jugar por segundo año consecutivo la Copa Argentina de Clubes en Chapadmalal. También se destacó en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 16, formando parte de la Selección de Entre Ríos que terminó sexta en Villa María, teniendo la chance inclusive de debutar en la Primera de Independiente en la competencia regional y provincial.

Esas actuaciones le valieron la convocatoria para las dos concentraciones que realizó la Selección Argentina Menor, la primera en la ciudad santafesina de Villa Ocampo, de la cual participaron 20 jugadores entre 15 y 19 años, en tanto que la semana pasada en la ciudad pampeana de Eduardo Castex, Steiner participó de una segunda concentración, esta vez con jugadores de entre 15 y 17 años, siendo en todos los casos el jugador de menos edad en ser convocado por el cuerpo técnico que encabeza Marcos Blanco, asistido por Hernán Palma y Luciano Nocenti.

En diálogo con AHORA ElDia, el joven jugador de Independiente expresó su satisfacción por haber sido parte de las convocatorias. “Es una alegría muy grande porque no esperaba este llamado. En las concentraciones sumamos muchos entrenamientos, tanto en gimnasio como de pesas y complementos, jugamos amistosos contra clubes y selecciones locales”, expresó.

También dijo que la segunda convocatoria, realizada en La Pampa, fue con jugadores de categoría Sub 17 que tienen por delante distintos objetivos. “En la segunda convocatoria fuimos 15 jugadores, trabajamos mucho en cuestiones más específicas de juego. Si bien no nos han adelantado nada todavía, el objetivo de esta categoría es jugar la Liga Argentina A2 para sumar rodaje y apuntar al Sudamericano de 2023, mientras que la Sub 19 tiene por delante el Mundial al que clasificaron ganando el Sudamericano en Brasil”, indicó.

Sobre los desafíos que tiene por delante, Valentín se ilusionó con “poder tener una buena Copa Argentina Sub 16 con Independiente, nos quedamos con ganas de poder llegar a la final de la Liga Provincial y ahora vamos por la revancha. Somos un equipo en crecimiento, la mayoría somos primer año de Sub 16 así que tenemos mucho por dar. Y si llega alguna otra convocatoria de la Selección, mucho mejor”.