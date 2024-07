Del 25 al 28 de julio, en la ciudad de Corrientes, se llevará a cabo el Campeonato Argentino de Selecciones de Damas Mayores, que contará con la presencia del Seleccionado de la AHCSE.

El combinado de la Asociación de Hockey del Centro Sur Entrerriano estará representado en la lista final de 20 jugadoras por dos referentes del medio local: la artillera Valentina Fouce y la que se encarga de evitar los goles, la arquera María Buffarini.

Ambas jugadoras tendrán su segunda experiencia en un Campeonato Argentino, dado que el año pasado formaron parte del plantel que compitió en la edición que se disputó en Santiago del Estero.

En una entrevista concedida a Ahora ElDía, en el Estadio Sintético del Polideportivo Norte, la nueva casa del hockey de Gualeguaychú, Valentina Fouce y María Buffarini contaron sus sensaciones de la nueva convocatoria a la Selección e hicieron un repaso de sus inicios en el deporte que al país le ha dado muchos lauros, con los bicampeonatos mundiales de Las Leonas y la medalla de oro obtenida por Los Leones en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Valentina Fouce, la delantera por izquierda y por el centro que potencia el ataque de Carpinchos (crédito: MR Fotografía)..

¿Cómo surgió la nueva citación?

VF: El cuerpo técnico, que son entrenadores dentro de los clubes que pertenecen a la asociación, hizo una preselección de jugadoras. La preparación duró aproximadamente entre tres y cuatro meses, con entrenamientos los fines de semana, y después definieron una lista de 20 jugadoras. Para este año decidieron mantener la misma estructura del año pasado, obviamente con incorporaciones nuevas y con las bajas de algunas chicas que ya no están más, pero optaron por respetar ese esqueleto del equipo.

MB: Si bien se respetó la misma estructura del año pasado, se hizo un entrenamiento entre las preseleccionadas porque se incorporaron chicas que no estuvieron antes, y después de la primera práctica se acortó un poco la lista hasta diseñarse la nómina final de 20 jugadoras. De todas maneras, hubo bajas como la de nuestra compañera Valen Venditti (decisión personal) y para este domingo que viajamos a entrenar a Villa Elisa, se van a incorporar nuevas chicas que no estuvieron en anteriores convocatorias.

¿En qué nivel esta la Selección de la AHCSE para el Argentino?

VF: El grupo está integrado por chicas que nos conocemos entre todas, porque el año pasado también compartimos plantel y después nos enfrentamos durante el año por el torneo de la Asociación, entonces el nivel es muy bueno. Además, el cuerpo técnico ofrece un montón de herramientas y recursos que a nosotras, particularmente a las chicas de Carpinchos, nos da una mirada nueva que siempre termina favoreciendo y enriqueciendo al hockey, al menos nuestro. Los entrenadores que están en la Selección son Juventud de Caseros y de Golf de Paysandú.

MB: La Selección de la AHCSE hace dos años que está, si bien los mismos clubes pertenecíamos a una misma Liga anteriormente, no estaba regularizada y por eso la Confederación Argentina no la tenía en cuenta. Entonces, pertenecer a esta asociación te brinda la posibilidad de jugar los Campeonatos Argentinos de Selecciones y haber jugado el año pasado, y terminar en mitad de tabla, fue positivo. Habla del crecimiento que vamos teniendo con la competencia interna.

¿Y cómo es el nivel de un certamen de estas características?

VF: No sé cómo será este año, pero en 2023 la verdad que fue un nivel muy bueno, al menos nunca lo había vivido. Fue una experiencia enriquecedora, tanto a nivel deportivo como el folclore que se vive ahí.

MB: Participan las selecciones de las mejores ligas del país. En lo personal disfruto la competencia, más allá de que sufrís los partidos. Pero decís, mirá que buena es esta jugadora y buscás generar buenas relaciones, porque la rivalidad queda sólo dentro de la cancha.

María Buffarini, la muralla en el arco que tiene el equipo tricolor y el seleccionado AHCSE (crédito: MR Fotografía)..

¿Qué significa para ustedes ser parte de una Selección?

VF: En lo que respecta a mí, pongo en primer lugar al club obviamente, siempre tirando para Carpinchos y agradecida obviamente del lugar que me da la AHCSE. Como dije anteriormente es una experiencia enriquecedora y a esta edad, tengo 31 años, poder pertenecer a este equipo lo valoro mucho, porque generalmente son convocadas jugadoras de 20 a 25.

MB: Como experiencia personal lo mismo, coincido con Vale, primero los colores. Si no jugaría en Carpinchos no estaría donde estamos y siempre la posibilidad de pertenecer a un seleccionado es una experiencia realmente hermosa. Tengo 33 y aún estar en un seleccionado, sea para entrenar o quedar, siempre es positivo. Además, los entrenamientos son muy diferentes a los de tu club y sumar nuevas herramientas te permite crecer. Así que siempre feliz con esa oportunidad.

Para la gente que no las conoce ¿Cuándo se iniciaron en el hockey?

VF: Estoy desde los 11 años más o menos. En ese momento hacía tenis también, y era como que no estaba tan enganchada con el club. Después me tiró más el deporte colectivo que individual y me dedique por completo al hockey. Pasaron los años y sigo en el club, muy fiel a los colores y a esta disciplina, que para mí es todo.

MB: Arranqué a los ocho en el club. Arranqué porque mi mejor amiga jugaba ahí y nunca imaginé que iba a llegar hasta acá y que gustará tanto el deporte, porque cuando arranque lo hice como para probar. Mi amiga dejó a las tres semanas, yo seguí y acá estoy. Empecé como jugadora de campo y, en Sub 12, la profesora de aquel momento, Celia Vergara, me preguntó si me animaba ir el arco. Le dije que sí y me enamoré del puesto desde un primer momento.

Muy identificadas con la institución tricolor, Valentina Fouce y María Buffarini respondieron al unísono que el sueño que le resta cumplir en el hockey sobre césped, es que en un futuro Carpinchos cuente con su propio estadio con pista sintética.