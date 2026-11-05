Adolfina Pérez es oriunda de Basavilbaso, y desde muy pequeña tomó clases de canto con Valentina Gonella, reconocida profesora de canto de nuestra ciudad.

Al respecto, Gonella expresó su alegría por el triunfo da Adolfina y contó todo el trabajo que hay detrás de una voz.

“Fue muy loco, porque preparé a dos chicas de Gualeguaychú que quedaron seleccionadas para la primera gran audición, luego de enviar su video de forma virtual y, en ese momento, no sabía que Adolf también había enviado su video. Hablamos por WhatsApp a los poquitos días y me comentó que había quedado seleccionada para la siguiente etapa. A partir de ahí me instalé todas las noches a ver los capítulos esperando que apareciera. La emoción fue total cuando noté el cariño con el que Angela, Nicki y Charlie la trataban, dije ‘Listo.. se los metió en el bolsillo’. Luego noté que, si bien iba pasando las etapas sin mayores inconvenientes, hubo momentos en los que le marcaban ciertos detalles muy específicos, se puso muy técnica la cosa, cada vez más exigente y noté que estaba un poco estresada. Me preocupé un poco, porque la conozco y sé lo autoexigente que es, y le mandé mensajito de apoyo. Me contestó que iba todo ok, que estaba efectivamente un poco sensible, pero que estaba disfrutando mucho con las chicas, que se formó un grupo hermoso y que se acompañaban mucho entre ellas.”, relató.

Sobre el triunfo de quien fue su alumna hasta 2024, reconoció que “siento mucha emoción y admiración por ella. Fue valiente, se la jugó y luchó hasta el final por su lugar. Adolf ya canta en eventos, formó su propia banda con su primo y amigos de Basavilbaso, y es una cantante profesional para mí. Ahora dió un salto increíble gracias a que siempre tuvo claros sus objetivos y esta era una oportunidad que sabía no podía dejar pasar. La recuerdo de chiquita decirme que ella se imaginaba en un escenario grande como Nicki, Tini, Lali, Rosalía, Ariana Grande. Escuchó su intuición y lo demás es historia”.

A raíz de la competencia, Gonella admitió que “empecé a exigirles un poco más al resto, entendiendo que no sabés si la personita pequeña de 10 años que tenés en frente puede llegar a ser el día de mañana una futura popstar.. por las dudas hay que estar preparadas”.

Consultada sobre si le gustaría ser la coach vocal de Adolfina, Valentina declaró que “sabe que cuenta conmigo para asistirla siempre y estoy segura que no va a dudar en convocarme si precisa de mi ayuda. Soy una de sus maestras, pero también soy su amiga y ella sabe que si me necesita estoy incondicionalmente. Hablamos en estos días y en eso quedamos. Ella está tomando clases en CABA con maestros muy buenos que están cerquita de donde ella vive, considero que es más efectivo el trabajo vocal en formato presencial y creo que ahora con todo esto tendrá a disposición gente muy profesional”.

Por último, hizo mención que detrás de cada voz de sus alumnos “hay muchas horas de preparación, mucha información, teórica y técnica que lleva mucho tiempo integrar”.

El próximo 21 de enero, Adolfina debutará con la banda en el Movistar Arena, uno de los escenarios más importantes del país.