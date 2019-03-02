La representante de la comparsa del Centro Cultural Sirio Libanés fue coronada anoche como la Reina del Carnaval del País 2019. El corsódromo fue una fiesta, y se espera que para esta misma noche este mismo escenario reciba miles de espectadores. La apertura del esperado fin de semana largo de carnaval, cuatro días en los que se ha depositado mucha esperanza por lo que representa turísticamente, no pudo ser mejor. El marco, la pasarela del corsódromo en su mejor versión, acondicionada para un desfile que tuvo de todo: show de pasistas, comparsas, música en vivo y el desfile de las representantes de Ará Yeví, Marí Marí y Kamarr.Después de los desfiles clásicos y el show de las tres comisiones frente, batucadas y pasistas, que fueron acompañadas por cientos de seguidores, el jurado dio su veredicto. El mismo estuvo conformado por Julio Ricardo Pucheta, José Germán Gómez y Juan Martín Taverna Redal, quienes estuvieron estratégicamente ubicados en el centro del escenario y observaron con atención el paso de cada una de las postulantes. Valentina Riva recibió los atributos de su flamante reinado de manos de la soberana saliente, Florencia Jurado, y luego fue coronada por integrantes de la Comisión del Carnaval. Obtuvo además diversos presentes aportados por comercios que acompañaron el evento. La Comunicadora Social de 22 años festejó de una manera soñada haber sido elegida como soberana del Carnaval del País, con la misión de llevar a cada rincón del país la pasión, la alegría y el compromiso de representar a la fiesta más importante de la ciudad. La fiesta, que comenzó poco después de las 22.30 y se prolongó hasta las 2, contó con la conducción de Silvio Solari "la voz del carnaval", las palabras de apertura de Florencia Jurado y la presencia de Ike, la mascota, por primera vez en esta fiesta reconocida por ser la más popular dentro de los enamorados hinchas carnavalescos. Tras la coronación de la nueva Reina, la fiesta continuó junto a Los más Duendes, banda oficial del carnaval, y luego hubo mucha música de los Dj´s invitados. La primera de las tresEsta noche no será una más para el Carnaval del País. Se espera que sea la mejor de toda la temporada, que no ha estado a la altura de las expectativas en término de cantidad de turistas, y que se ha visto notablemente afectada por la crecida del río Gualeguaychú, el Uruguay y la crisis económica que, en mayor o menor medida, golpeó a todo el país. Por eso, las fichas están todas puestas en este fin de semana extra large, que comenzará esta noche en el corsódromo, tendrá su segunda edición mañana, y cerrará el lunes, con la elección de la comparsa ganadora. La apertura estará a cargo de Marí Marí. La representante del club Central Entrerriano volverá a hacer temblar el corsódromo con su "Canta Canta", su habitual jerarquía en el vestuario y el particular estilo de su director, Adrián Buteri. Y, lógicamente, con ese temperamento y pasión que la han hecho la más ganadora de todas. Luego será el momento de Kamarr, la comparsa del Sirio Libanés, que presenta el tema Pandemia, creación del director Facundo Arakaki, y que tiene en sus carrozas, en la batucada y en la virtuosa pasista Daiana Delgui a sus principales atractivos. Por último, y para cerrar la noche, saldrá a escena Ará Yeví, la bicampeona que desde el primer día dejó clara su intención de ratificar sus credenciales y abrazar "el tri", sustentada en el excelente trabajo musical de Alma Carnavalera y el particular estilo de Leo Rosviar, su director. El panorama es inmejorable, sólo resta esperar a las 22 para que, una vez más, el locutor Silvio Solari vuelva a anunciar el inicio de una noche que promete ser espectacular.