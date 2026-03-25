Valentino Bibel es uno de los influencers que más han crecido en la ciudad. Entrevistado por Paio Zuloaga en Nos Vimos, por Bolazo Stream, habló de un particular episodio que le tocó vivir con un hater. “Los comentarios malos están siempre, trato de no darles bola pero si me caliento mucho respondo”, aseguró y contó de un caso particular de un hombre que “comenta siempre” sus posteos, pero no lo sigue en las redes.

Mirá qué dijo