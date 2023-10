Luego del fallo del Tribunal Electoral en favor de Mauricio Davico, que lo habilitó como candidato a intendente de Gualeguaychú, Leonardo Posadas adelantó a Ahora ElDía que “nosotros vamos a pelear al Supremo Tribunal, porque me parece un escándalo el fallo, sin pie ni cabeza”.

“Después de dos fallos contundentes que salgan a dar vuelta esos dos fallos… algo raro hay… no sé qué, pero algo raro hay”, sostuvo.

“Con este fallo, como lo dije siempre en todas las notas, abrieron una puerta que no la van a cerrar más, cualquier político va a hacer lo que se le antoja. Es más, hoy con este fallo no hay justicia electoral porque están permitiendo una reelección, o sea que, por ejemplo, Martín Esteban Piaggio se pudiera haber presentado de nuevo o no, no sé, otro intendente que ya va dos veces se puede presentar. Con esta jurisprudencia que quedó asentada van a hacer lo que se les antoje”, opinó Posadas con respecto al fallo del Tribunal Electoral.

“Los que tienen que defender la Constitución no la defendieron, la enterraron. La enterraron 200 metros. La verdad, es vergonzoso”, concluyó el dirigente radical.