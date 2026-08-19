Desde la Dirección de Educación de la Municipalidad recordaron que se mantienen en marcha las clases del programa "Vamos a la Universidad".



“El trayecto pedagógico está pensado para afianzar contenidos curriculares en alumnas y alumnos del último año de la escuela secundaria antes de su inserción en estudios superiores”, explicaron.

La oferta contempla instancias presenciales de apoyo en tres asignaturas centrales: Matemática, Química y Biofísica,

Las tutorías están orientadas tanto a la resolución de dudas sobre materias en curso como al repaso de saberes requeridos en los exámenes de ingreso de facultades e institutos superiores.

La participación es de acceso libre y los interesados pueden sumarse en cualquier momento del ciclo lectivo completando el siguiente formulario: https://forms.gle/njmvY2awC4haYsHM8.



Asimismo, por consultas sobre horarios, materias o asistencia en el trámite de inscripción, la Dirección de Educación indicó que disponen de la línea telefónica 3446 320310.