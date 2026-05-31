El hallazgo de los restos de Agostina Vega transformó la angustia en bronca y desató una violenta protesta con quema de neumáticos, incidentes y represión policial en el norte de la ciudad de Córdoba.

Puede interesarte

A medida que la noticia sobre la muerte de la adolescente de 14 años comenzó a circular, decenas de vecinos, familiares y amigos se concentraron frente a la casa familiar de la calle Alem al 3700, en el barrio General Mosconi, portando los mismos carteles que habían utilizado durante las marchas de los días anteriores.

Dentro de la vivienda, el clima era devastador entre llantos y abrazos, al punto que una tía de la menor reprochó visiblemente conmovida: “Nadie nos escuchó. No hicieron nada. Cuánto se tardaron”.

Afuera del domicilio, la bronca popular comenzó a expandirse rápidamente y apuntó no solo contra Claudio Barrelier, el único detenido por el caso, sino también contra la policía y las autoridades provinciales.

Puede interesarte

Los manifestantes lanzaron insultos contra el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y cuestionaron con dureza la presunta demora en declarar la Alerta Sofía.

“Les importó más un partido de fútbol que la desaparición de una chica”, se quejó una vecina, mientras otros arengaban al grito de “vamos a prender fuego todo”. Ante el incremento de la tensión, algunos comerciantes de la zona decidieron bajar las persianas de sus locales por precaución de manera anticipada.

La madre de Agostina, Melisa Heredia, no estuvo presente en el lugar debido a que sufrió una fuerte descompensación antes de conocer la información oficial. Su abogado, Carlos Nayi, detalló que la mujer “está en terapia intensiva, con un cuadro de deshidratación severa, hipertensión y algunas complicaciones orgánicas”, por lo que todavía no sabe el desenlace.

En las calles, las madres del barrio manifestaron su acompañamiento por solidaridad y señalaron: “Tenemos el corazón roto”. En tanto, los compañeros de colegio de la víctima también se acercaron conmovidos y uno de ellos la describió expresando que “Agos era buena onda; medio quilombera, pero buena onda”, mientras otra joven agregó que “haya sido lo que haya sido, no merecía morir. Tenía 14 años, toda la vida por delante”.

La tensión se trasladó también al plano institucional cuando el fiscal Raúl Garzón y el ministro Quinteros brindaron una conferencia de prensa en Tribunales II que incluyó fuertes cruces con los periodistas por las medidas adoptadas durante los siete días de búsqueda.



Ya entrada la noche, la movilización se desplazó hacia el Destacamento Policial Juan Pablo II, donde se produjeron graves incidentes con pedradas hacia el edificio, lo que motivó la respuesta de los efectivos con gases lacrimógenos y balas de goma.

En medio de las corridas y el descontrol, el abuelo de la víctima, Miguel Heredia, manifestó que “no esperaba esta noticia, es la peor que pudimos recibir en nuestra vida”, y concluyó que va a "seguir marchando hasta que tenga la justicia que necesita mi nieta. A mi nieta me la mataron. Quiero que caigan todos los que tengan algo que ver con su muerte”.

Fuente: Noticias Argentinas