En la previa de una temporada de verano que esperanza a más de uno en Gualeguaychú, el presidente del Centro de Defensa Comercial e Industrial, Adolfo Solari, manifestó que los próximos meses serán fructíferos, pero que esto no será la solución a los problemas generados por las últimas crisis económicas y los efectos de la pandemia.

“Creo que vamos a tener un muy buen verano, pero un invierno sumamente complicado, porque la gente está muy adeudada y lo que van a hacer con lo que ganen en el verano va a ser devolver plata. Lamentablemente, no veo buen la situación en la ciudad para después del verano. Tendremos que ingeniárnosla y ver si del otro lado, los vecinos uruguayos siguen viniendo y se va liberando un poco todo lo de la pandemia. Y roguemos que no vuelva el coronavirus”, sostuvo en una entrevista en ElDía desde Cero (FM 104,1).

Por otra parte, el Presidente del Centro de Defensa Comercial se refirió a los precios de los alquileres en el centro de la ciudad: “El tema alquiler es un tema gravísimo que venimos arrastrando en la ciudad porque está prácticamente monopolizado, esa es la realidad. Sale más caro alquilar en Gualeguaychú que en Paraná o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Tenemos fijadores de precio porque son pocos los dueños de los locales estratégicos. Estamos tratando de ver cómo le encontramos la vuelta”.

“Con la sobretasa, el Municipio lo único que consiguió que sean más caros los alquileres, y tenemos una invasión de comercios extranjeros que han afeado un montón el centro y que llegan preguntan cuánto es, pagan un mes adelantado y no le hacen nada al local y se meten. Eso, al comercio local, lo destroza”, amplió.

De esta manera, Solari introdujo una de las mayores quejas del sector, como lo son los comercios con capitales extranjeros que compiten de manera desleal. Sin embargo, al mismo tiempo sostuvo que la solución –aunque no es sencilla– depende de los locales.

Los comerciantes son reticentes a hacer las cosas que tienen que hacer, que es decir las cosas como son: este no emite factura, este no tiene posnet, no cumple con las normas laborales, tiene un stock en el negocio que hace que sea imposible que sea monotributista. Lo hemos planteado ante AFIP, pero hay que comprometerse y hacer denuncias formales. La única manera de solucionarlo es encararlo con los organismos correspondientes. Y hay que explicarle a la gente por qué compra más barato: son imitaciones, vienen productos sin etiquetas, etc, y todo eso tiene un costo que perjudica al que hace todo por derecha. Lo mismo con los alquileres: son tres los dueños del 80% de los locales del centro, y uno de ellos una inmobiliaria que es la formadora de precios. Si nos juntáramos todos los comerciantes, tendríamos la posibilidad de discutir los valores. Pero es acá donde somos muy individualistas y cada uno está en la suya y metido en sus problemas y no dicen ‘juntémonos y organicemos’ para hacer algo coordinado. Pero cuando convocamos a la gente, no responde. Nos resignamos muy fácil a todos”, se quejó.

La reapertura del Puente Internacional

“Seguimos enredado con este tema. Tuvimos una reunión informal con el gobernador Gustavo Bordet y nos dijo que estaba todo listo para poder arrancar. Es muy raro lo que está pasando. No entiendo como nuestros gobernantes no se dan cuenta cómo nos están perjudicando. Nación quizás esté alejada de la realidad. La apertura de los puentes no sólo va a venir bien económicamente, sino que hay mucha gente que tienen propiedades en Uruguay, y no solo en Punta del Este, sino también en Las Cañas, que están abandonadas desde hace dos años. Es vivir alejado de la realidad, porque si el Gobernador nos dijo lo que nos dijo, y todos los funcionarios provinciales nos dicen lo mismo, y el intendente Martín Piaggio nos manifiesta su intención de que estén abiertas las fronteras, entonces es muy raro”, aclaró.

“Uruguayos van a venir, y eso nos va a venir muy bien. Si ves hoy en día el centro, está muy apagado, la gente tiene poca plata, tiene intenciones de comprar, pero no llega, los cupos en las tarjetas no alcanzan para comprar”, describió el panorama actual.

RECUADRO

Una plataforma local para frenar el avance de Mercado Libre

“Otro sector fuertemente golpeado fue el de indumentaria. Hubo dos problemas: por un lado no hay reposición, hay faltantes de productos, y hay problemas de reposición de mercaderías. Actualmente, esto pasa porque no hay insumos para traer, y aunque se fabrique en Argentina, siempre hay, aunque sea, un pequeño componente venido de afuera. Sin insumos, hay menos mercaderías para ofrecer. Y por otro lado es que ingresó la compra por internet. Mercado Libre viene siendo un pulpo voraz con el cual es imposible de competir. Han llegado a un nivel de logística impresionante, al igual que el nivel de ventas”, explicó antes de adelantar una iniciativa local para competir contra el gigante de ventas online.

“Estamos a punto de lanzar una plataforma, y no pretendemos competir con Mercado Libre, pero si queremos es llegar a que el público de la ciudad o las zonas aledañas puedan fijarse si los productos están en la ciudad y si somos competitivos al respecto. Estamos apostando fuerte a eso. Va a ser una página de compra, con muchas similitudes a Mercado Libre pero que te van a entregar el producto en el día. La idea es sumar a la mayor cantidad de comerciantes locales posibles para cuando larguemos a fin de mes. Actualmente se están cargando los productos y va a tener una propuesta agresiva para el lanzamiento. Además, va a tener la posibilidad de tener la devolución gratis”, adelantó en ElDía desde Cero.