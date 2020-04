"vamos a ver cómo flexibilizar la cuarentena, pero no va a finalizar"

Alberto Fernández fue muy claro al reconocer que pese a que la cuarentena obligatoria en toda la República Argentina había sido prolongada hasta el 13 de abril, el aislamiento no se terminará este domingo, sino que seguirá adelante: "Estamos sintiendo que estamos un poco mejor, y estamos mejor, pero tenemos que ir con cuidado. Hicimos un enorme esfuerzo y no lo podemos perder. No vamos a terminar la cuarentena pero vamos a ver qué actividades podemos flexibilizar".