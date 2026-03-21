El sábado arrancó con lluvias y sin luz en varias zonas de Gualeguaychú.

Pero todo comenzó el viernes por la noche, cuando hubo un desenganche en la línea doble terna de 33 kv al Parque Industrial de Gualeguaychú. “Personal de la guardia de la cooperativa se encuentra recorriendo la zona en busca del desenganche”, informaron ayer por la noche.

Mientras que hoy por la mañana, según manifestaron desde la Cooperativa Eléctrica a través de las redes sociales, el corte se debió a una “interrupción de emergencia: alimentación de 33 kv”.

A su vez, manifestaron que es “una interrupción necesaria para realizar las reparaciones y reponer el servicio en las zonas afectadas por la tormenta”.

Finalmente, también marcaron los daños que causó la tormenta: “Las fuertes tormentas registradas durante la madrugada en la ciudad de Gualeguaychú provocaron la caída de árboles en distintos puntos de nuestra área de concesión, afectando el normal suministro eléctrico”.



“Desde las primeras horas de la madrugada, las cuadrillas de la Cooperativa de Electricidad de Gualeguaychú se encuentran trabajando intensamente para restablecer el servicio en las zonas afectadas. Solicitamos a la comunidad circular con precaución y agradecemos la comprensión ante situaciones climáticas de esta magnitud”, concluyeron.