Varisco declaró y aseguró que "no hay ninguna escucha que me vincule con la droga"

Los minutos que utilizó fueron para contrarrestar los cargos que se le imputan. Indicó que su presencia en sede tribunalicia contradecía la recomendación de sus abogados, quienes le aconsejaron no declarar.

"Estoy prestando declaración bajo tratamiento médico: operación a corazón abierto y la fractura de mi cadera. Los responsables médicos me recomendaron que no venga. Estoy acá por decisión propia en contra de la opinión de mis abogados. Lo hago por dar la cara, por mi familia y mis seres queridos que pasaron momentos horribles en estos tiempos. La mayoría de mis esfuerzos tuvieron que ver con mi cargo de presidente municipal, agradezco la posibilidad de no asistir a las audiencias que me posibilitaron dedicarme a esa función especial", manifestó el ex presidente municipal.

En varios tramos de su declaración, sostuvo que no tenía vinculación con la droga ni con el narcotráfico, apuntando que ni en las "miles de horas de escuchas telefónicas ni en los allanamientos realizados en mi oficina y en mi hogar" se encontraron elementos que permitan sostener la acusación en su contra.

"Con la mano en el corazón, y contrariando lo jurídico, creo que esto se dio en momentos políticos que me perjudicaron y nunca me quejé", manifestó de cara al TOCF. Más adelante, ahondó esta definición y sostuvo que hubo y hay quienes quisieron destruirlo políticamente. De hecho, hubo en su exposición una referencia a la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

"No creo en las casualidades, hubo funcionarios nacionales que intentaron perjudicarme. Patricia Bullrich, publicando un tuit apenas se conoció mi procesamiento", recordó. También acotó que la ex funcionaria nacional apuntó a una empleada municipal vinculada a su sector político como autora de un video que circuló en las redes sociales donde se la ridiculizaba, como si fuera una suerte de venganza contra ella por la situación de Varisco en la causa.

De la misma manera, dijo que el informe de la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA) en el que se detallan supuestas irregularidades administrativas de la Municipalidad, fue "sesgado".