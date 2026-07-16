El ministro de Economía, Luis Caputo, salió al cruce de un periodista inglés en sus redes sociales y lo acusó de ser "un mediocre y resentido".

Se trata de Piers Morgan, reconocido locutor, periodista y conductor de la televisión británica, quien mencionó a las Islas Malvinas y se refirió al partido disputado ayer.

El cruce se generó luego de que Morgan publicara un tuit en el que le suplicó al combinado español que el próximo domingo "les dé una paliza" a la Selección Argentina, en el marco de la final del Mundial 2026, al tiempo que calificó a los dirigidos por Lionel Scaloni como "cretinos sin clase".

Argentina can win or lose the next match. But two things will happen for sure: we will celebrate anyway, and you will continue to be a mediocre and resentful person.



Argentina puede ganar o perder el próximo partido. Pero dos cosas van a pasar seguro: los argentinos vamos a… https://t.co/SVXblO0v89 — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 16, 2026

"Espero que España les dé una paliza en la final igual que nosotros les dimos una en la Guerra de las Malvinas", escribió el periodista inglés.

Ante este posteo, Caputo le respondió y aseguró que, más allá del resultado del próximo partido, seguirá siendo "un mediocre y resentido".

"Argentina puede ganar o perder el próximo partido. Pero dos cosas van a pasar seguro: los argentinos vamos a celebrar igualmente, y vos vas a seguir siendo un mediocre y resentido", le respondió el funcionario.

En la foto original se ve a los futbolistas argentinos desplegando una bandera blanca con letras negras que rezaba “Las Malvinas son argentinas”. Según una versión viral en redes sociales, fue pintada sobre una sábana de hotel y terminó en manos del plantel después de ser arrojada desde la tribuna.

La imagen recorrió el mundo apenas finalizó el 2 a 1 de Argentina sobre Inglaterra en Atlanta. En medio de los festejos por el pase a la final ante España, Giovani Lo Celso la desplegó sobre el césped, rodeado por varios compañeros, en una escena que rápidamente se transformó en una de las postales de la noche.

Fuente: Noticias Argentinas